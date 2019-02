Hyväksikäyttötutkinta: Ei ole tiedossa, että olisi ollut fyysistä koskettelua (Juttu vain tilaajille)

Koulukuljettajan esitutkinnan rikosnimikkeenä on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö:

Ei ole tiedossa, että olisi ollut fyysistä koskettelua

Koulukuljettajan esitutkinnan rikosnimike on tällä hetkellä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Poliisi ei halua vahvistaa paikkakuntaa, jossa tapahtunut on ollut, mutta Petäjäveden peruskoulun oppilaiden vanhemmat saivat tutkinnasta Wilma-tiedotteen viime viikolla. Koulu teki myös rikosilmoituksen asiasta, ja on toiminutkin kaikin puolin nopeasti, asiallisesti ja avoimesti asian suhteen.

Muutama yläkoulun oppilas oli kertonut toissa viikon perjantaina koulun henkilökunnalle, ensin koulukuraattorille, kuljettajan epäasiallisesta käyttäytymisestä. Koulun puolesta asiasta tehtiin rikosilmoitus heti perjantaina ja sen pohjalta poliisi on aloittanut esitutkinnan.

Tällä hetkellä esitutkinnan rikosnimike on lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja alle 15-vuotiaita asianomistajia on useampia kuin yksi.

Rikoslain mukaan lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyy, jos koskettelemalla tai muulla tavoin tekee kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä, tai saa tämän ryhtymään sellaiseen tekoon.

Teko on lievästä päästä rikosnimikettä

Poliisin mukaan tässä tapauksessa epäilty teko on lievästä päästä rikosnimikettä. – Tässä kyse ei ole fyysisestä kanssakäymisestä, vaan seksuaalista hyväksikäyttöä on ollut muutoin kuin koskettelemalla. Ainakaan muusta meillä ei ole tällä hetkellä tietoa, kertoo tutkinnanjohtaja ja rikoskomisario Kari Aaltio Sisä-Suomen poliisilaitokselta.

Aktiivisia tutkintatoimia ei ole vielä tehty, eikä tarkemmasta aikataulusta osata vielä sanoa.

Asia sai viime viikolla runsaasti huomiota myös valtakunnallisessa mediassa. Aaltio arvioi, että viimeaikaiset Oulun tapaukset ja muut ovat antanut tälle tapaukselle aivan liian suuret mittasuhteet.

Toisaalta on harvinaista, että tällaisia epäilyksiä tulee koulukuljetuksiin ja niiden kuljettajiin liittyen.

Aaltio kertoo, että epäilty on kantasuomalainen mies, eikä esimerkiksi maahanmuuttaja. Kuljetusyrityksen kanssa on sovittu, ettei henkilö tee koulukuljetuksia esitutkinnan ollessa käynnissä. – SK

(Kuva: Suomen Poliisi)