Huonekalutehdas Seppänen kasvaa voimakkaasti (Vain tilaajille)

Mustat YH-Astro60 -tuotteet ja vaalea EKO-taso valmistetaan tammesta. Huonekalutehdas Seppänen Oy valmistaa korkealaatuisia huonekaluja Petäjäveden teollisuusalueella. Uusien yhteistyösopimusten myötä liikevaihto kasvoi 80 prosenttia ja vienti pinkaisi aivan uudenlaiseen nousuun. Tänä vuonna tavoitteena on yli miljoonan euron liikevaihto.

Huonekalutehdas Seppänen kasvaa voimakkaasti

Petäjäveden teollisuusalueella toimiva Huonekalutehdas Seppänen Oy on jatkanut voimakasta kasvuaan. Viime vuonna liikevaihto ja vienti räjähti aivan uudelle tasolle uusien yhteistyösopimusten myötä. Vuosi oli merkityksellinen jopa koko suomalaiselle huonekaluvalmistukselle.

– Kun on tehnyt tuhansia tuotteita omin käsin, siitä on vaikea enää innostua 25 vuoden jälkeen. Pienellä porukalla ja nälkäpalkalla tätä olisi voitu tehdä hamaan loppuun. Vuosi sitten kuitenkin päätin, että haluan saada yrityksen siihen kasvuun, mihin sillä on valtava potentiaali, toimitusjohtaja-yrittäjä Kimmo Seppänen sanoo.

Tehtaan omien tuotteiden, eli Paksu-, Jalo- ja Urho-kalusteiden, myynti kasvoi viime vuonna noin 30 prosenttia. Yritys solmi myös uuden yhteistyösopimuksen Isku Oy:n kanssa, joka myy ja markkinoi Seppäsen EKO-kalustesarjaa. Viime vuonna syntyi myös uusi yhteistyösopimus Valanti Interiors Oy:n kanssa: Huonekalutehdas Seppänen valmistaa nyt kaikki Valanti-brändin puu- ja levykalusteet.

Valanti on ollut Seppäsen kovimpia kilpailijoita ja vahva tekijä suomalaisessa huonekaluteollisuudessa. Suomessa onkin enää vain vähän korkealaatuisten huonekalujen valmistajia, ja toisaalta kuluttajat yhä useammin haluavat panostaa kotimaisiin tuotteisiin. – Kirsi Valanti on pitkän linjan sisustussuunnittelija ja nyt kaapattiin hänen huonekalujensa valmistus meille. Nyt ainakin voidaan sanoa, että Suomen parhaat huonekalut valmistetaan meillä.

Syksyllä 2018 Seppänen osti myös Huonekalutehdas Yli-Heikkilä Oy:n Lord- ja Astro -hyllykkötuotteet. Kaupan myötä Huonekalutehdas Seppäsen vienti tärähti aivan uuteen ulottuvuuteen. Lord- ja Astro-tuotteista menee 95 prosenttia suoraan vientiin, suureksi osaksi Norjaan ja Ruotsiin, ja sieltä löytyy nyt yrityksen suurimmat asiakkaat.

Vuoden vaihteessa hommat saatiin liikkeelle toden teolla, eivätkä uudet sopimukset olisi olleet mahdollisia ilman uusia tiloja ja työntekijöitä. Viime syksynä Seppänen vuokrasi ja remontoi entisen Kiintonikkareiden hallin naapurista. Nyt tehtaan tuotantoon on yhteensä 1400 neliötä hallitilaa.

Yritystä perustettaessa vuonna 1993 se työllisti Seppäsen lisäksi yhden työntekijän. Samoin vielä vuonna 2013, kun Seppänen muutti yrityksensä Petäjävedelle. Nyt työntekijöitä on 12 ja lisää on tarkoitus palkata jo tämän vuoden aikana, kunhan kaikki uudetkin työntekijät ovat päässeet kunnolla sisään. Viime vuonna yrityksen liikevaihto kasvoi 80 prosenttia ja suoran viennin osuus on nyt 38 prosenttia. Toisaalta hillittömän kasvun vuosi tarkoitti myös tappiollista vuotta. – Järkyttävän paljon menee rahaa uuden henkilöstön perehdyttämiseen ja isossa muutosvaiheessa vaihtuvuus on suurta. Investointeja tehtiin myös uusiin koneisiin.

Tänä vuonna toimitaan noin kolminkertaisella volyymilla ja liikevaihtoennuste on 0,9-1,4 miljoonaa euroa. – Jos uusien tuotteiden valmistus myy yhtä hyvin kuin edellisillä omistajilla, liikevaihto nousee 1,4 miljoonaan euroon. Toisaalta emme ihan vielä pysty tuottamaan sitä.

Seppänen tuli Petäjävedelle alun perin edullisen hallin houkuttelemana. Kasvun jatkuessa, pitää yhtenäistä hallitilaa saada jossain vaiheessa vieläkin lisää. Seppänen arvostelee sitä, ettei ole saanut toivomaansa tukea yrityksensä kasvattamiseen Petäjäveden kunnalta tai pankilta. – Tuntuu, että puumies on aina se pahnan pohjimmainen. Liikevaihto on kuitenkin noussut lähes miljoonaan. Ja tässä on jo luotu ne kaikkien haaveilemat uudet työpaikat.

Onneksi Finnvera mahdollisti viime vuoden isot investoinnit. Hyvää tukea Seppänen on saanut myös hallien vuokraajalta, Petäjäveden Metallin yrittäjä Markku Salmiselta. – Meitä on kaksi hullua tässä naapureina.

Työntekijät ovat yrityksen tärkein voimavara. – Jos yrittäjä ei löydä oikeanlaista henkilöstöä, niin sitten homma menee perseelleen. – SK

Kimmo Seppänen on tehnyt viime vuonna isoja liikkeitä kasvattaakseen yritystään. Liikevaihto lähentelee jo miljoonaa ja yritys työllistää 12 työntekijää. Huonekalutehdas Seppäsen voimakkaan kasvun mahdollisti myös uusi hallitila.