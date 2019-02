Antti Koskinen sijaistaa, Matti Varis aloittaa maaliskuussa (Vain tilaajille)

Antti Koskinen sijaistaa, Matti Varis aloittaa maaliskuussa

Kunnan tekninen johtaja Tomi Jylänki ilmoitti 28.1. purkavansa virkasuhteensa koeajalla. Maanantaina kokoontunut kunnanhallitus päätti, että teknisen johtajan sijaiseksi ajalle 4.2.-17.3. palkataan entinen tekninen johtaja Antti Koskinen. Koskinen toimii virassa 60 prosentin työajalla.

Lisäksi kunnanhallitus päätti, että teknisen johtajan virkaan määrätään 18.3. alkaen kahden vuoden määräajaksi entinen kuntatekniikan insinööri Matti Varis. Määräaikaisuuden perusteena ovat teknisen palvelualueen tehtävien uudelleenjärjestelyt ja Palvalahden yrityspuiston kehittämisen vaatima erityisosaaminen.

– On hienoa saada Matti maaliskuussa takaisin taloon. Hänellä on huikea työmoraali ja hänellä on Palvalahden rakentamisen vaatimaa erikoisosaamista. Alustava visio on, että kuntaan haetaan vakituista teknistä johtajaa loppukesästä 2020, kunnanjohtaja Eero Vainio sanoo.

Kunnanhallitus myönsi myös täyttöluvat varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtäviin 1.3. alkaen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut päätöksen, ettei tutki vesihuoltolaitoksen hoitajan valintaa koskevaa valitusta. – SK