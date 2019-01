Tekninen johtaja lopetti (Vain tilaajille)

Tekninen johtaja lopetti

Petäjäveden kunnan tekninen johtaja Tomi Jylänki on tänään maanantaina purkanut yllättäen virkasuhteensa. Jylänki aloitti virassaan kolme kuukautta sitten ja on ollut vielä koeajalla.

– On todella ikävää, että tähän tilanteeseen on nyt ajauduttu. Työ on käynyt mahdottomaksi kunnan johdon kanssa. Kunnan henkilöstö on ollut loistavaa ja myös teknisen toimen henkilöstön kanssa on sujunut kaikki hienosti. Kuntarakennelautakunnan kanssa keskustelut ovat olleet hyvät, ja siinä puheenjohtajana on mies paikallaan, Jylänki kuvailee.

Jylänki kertoo, ettei hän ole voinut toimia kentällä yhtä paljon kuin edeltäjänsä, mutta sitä hänen esimiehensä on kuitenkin odottanut. Teknisen johtajan viran lisäksi Jylänki on hoitanut kuntatekniikan insinöörin virkaa, johon on parhaillaan haku käynnissä. – Kunnanjohtaja on vienyt asioita siihen pisteeseen, etten pysty kaikkia asioita hoitamaan. Virassa pitää kuitenkin ensisijaisesti hoitaa lakisäteiset asiat. Koen, että tässä on ollut ongelmia kunnan johdon tasolla, Jylänki sanoo.

Kunnanjohtaja Eero Vainio kommentoi virkasuhteen purkua: – Tällä kertaa työntekijän ja työnantajan arvot olivat valitettavasti turhan kaukana toisistaan, eivätkä molemminpuoliset odotukset viranhoidosta kohdanneet. – SK

(Kuva: Iida Liimatainen)