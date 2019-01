Petäjävedellekin mitalisadetta (Vain tilaajille)

Ahti Viitanen ja Kari Mäkinen ovat kahmineet jo vuosia pokaaleita taloudellisuusajossa. (Kuva: Juha Lamberg)

Petäjävedellekin mitalisadetta

Suomalaisen autourheilun mitaligaalaa vietettiin perinteiseen tapaan loppiaisen alla Jyväskylän Paviljongissa. Palkittavina oli autourheilun laaja kirjo eli yli 300 Suomessa ja maailmalla menestynyttä autourheilijaa.

Illan päätti vuoden suomalaisen autourheilijan julkistaminen. Vuoden 2018 vuoden autourheilija on Kimi Räikkönen. Yleisöäänestyksen vuoden autourheilijaksi voitti Puuppolan poika Kalle Rovanperä kartanlukijansa Jonne Halttusen kanssa. Myös Jämsän Joonas Lindroos haki rallin SM3-luokan pronssimitalin kaulaansa. Jyväskyläläinen Mikko Eskelinen kilpaili rata-autoilun Aasian sarjassa voittaen sarjansa ajokumppaninsa Juuso Puhakan kanssa. Eskelinen on tuttu myös mies Petäjävedellä, sillä Arto Kapanen on toiminut hänen kartturinaan rallissa monet kerrat. Eikä keskisuomalaisten mitalisade siihen päättynyt. Tommi Mäkinen haki kristallia vuoden autourheiluteosta luotsattuaan Toyotan rallirallin maailmanmestaruuteen.

Mitalisade kuitenkin aloitettiin kutsumalla lauteille ensimmäisenä Petäjäveden Urheiluautoilijoiden Kari Mäkinen – Ahti Viitanen. Parivaljakko on kahminut monta vuotta pokaaleita kaappiinsa Eco Runissa eli taloudellisuusajossa. Nyt palkintokaapin eturiviin voi lisätä lajin suurimman mitalin. Kaulaan ripustetiin NEZ:n eli Pohjois-Euroopan Eco Run -sarjan kultaiset mitalit.

– Sari Ohra-aho