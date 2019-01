Maailmanperintöhanke poiki uutta moldovalaista yhteistyötä (Vain tilaajille)

Maailmanperintöhanke poiki uutta, moldovalaista yhteistyötä

Matkailutila Surkeenjärvellä Moksinkylässä sulateltiin kinkkua perjantai-iltana moldovalaisen viininmaistelun, kansantanssin ja juhlaillallisen merkeissä. Paikalla oli noin satahenkinen joukko matkailutilan yhteistyökumppaneita, naapureita, sukulaisia ja ystäviä.

Illan järjesti matkailutilan tuore yhteistyötaho, moldovalainen voittoatavoittelematon kansalaisjärjestö The Club of Honorary Consuls ”Dialogue 2018”, jonka tavoite on edistää ja tukea julkista diplomatiaa sekä auttaa kunniakonsulaattia kansainvälisessä yhteistyössä kulttuurin, koulutuksen, liiketoiminnan ja kaupan alalla. Järjestö on myös perustanut Nordic Collaboration in Moldova -projektin, jonka avainyhteistyökumppaneiksi on määritetty suomalaiset tahot.

2300 kilometrin matkan omalla bussillaan Suomeen matkustaneessa, noin kolmenkymmenen hengen ryhmässä oli järjestön presidentin Anatolie Mocracin lisäksi kolmen Moldovan pääkaupunkiseudun matkailualueen pormestarit, moldovalaisen yliopiston sommelieeri-professori, kaksi kuvataiteilijaa, illallisen loihtinut kokki sekä parikymmentä 12-17-vuotiasta suomen, ruotsin ja tanskankielen opiskelijaa.

Yhteistyön siemen istutettiin marraskuun puolessa välissä, kun järjestön sihteeri Irene Mocrac majoittui Matkailutila Surkeenjärvellä Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin -hankkeen Petäjävedellä ja Korpilahdella järjestetyn Hygge & Heritage -loppusseminaarin aikana. Suunnitelmat muuttuivat konkreettisiksi nopeasti, sillä yhteinen joulunvietto Surkeenjärven maalaismaisemassa sekä sitä seurannut Moldovalainen ilta suunniteltiin ja totetutettiin kuukaudessa.

Myös alkavalle vuodelle on sovittu kolme 1-3 viikon mittaista leirimajoitusta Alkio-opiston kanssa yhteistyössä moldovalaisille nuorille järjestettävien pohjoismaisten kielten kurssien ajaksi. Ja saattaapa matkailutilan väkeäkin matkustaa vastavierailulle Chisinauun vuoden 2019 aikana.

The Club of Honorary Consuls ”Dialogue 2018”:n ja Matkailutila Surkeenjärven alulla oleva yhteistyö on loistava esimerkki siitä, kuinka paikalliseenkin hankkeeseen osallistumisella voi olla upeat kansainväliset seuraukset. – Anna Ahonen / SK

Nuoret tanssivat moldovalaisia kansantansseja. Sommelieerikoulun johtaja Nicolae Luca näyttää kuinka viini ilmataan. Moldovalaisia alkupaloja. Ivancea-nimisen kunnan pormestarin Oleg Gasperin lennokas esitys mamaliga-annoksen kokoamisesta. The Club of Honorary Consuls ”Dialogue 2018”:n presidentti toivottaa vieraat tervetulleeksi. 15-vuotias opiskelija kääntää puheen samanaikaisesti englanniksi. (Kuvat: Juho Könkkölä)