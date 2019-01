Luontokuvaaja nauttii pitkäjänteisestä työstä (Vain tilaajille)

Artikkeli on Petäjäveden kunnan 150-vuotisjuhlalehdestä, jonka Petäjävesi-lehti julkaisi kesäkuussa 2018 ja se loppuunmyytiin parissa kuukaudessa. Kannessa komeilee Lesosen ottama luontokuva. Lesonen on harrastanut valokuvausta käytännössä noin neljä vuotta. Lahjakkaan valokuvaajan unelmakuvassa on mukana höyhenpukuinen tähtivieras. – Huuhkaja kauniissa iltavalossa olisi mahtavaa päästä näkemään ja kuvaamaan!

Luontokuvaaja nauttii pitkäjänteisestä työstä

Mies juhlajulkaisun tunnelmallisen kansikuvan takana on Petrus Lesonen. Halkokankaalla asuva valokuvauksen harrastaja hankki ensimmäisen järjestelmäkameransa alkuvuodesta 2014. Lukuisat kuvausreissut ja kameran takana vietetyt tunnit ovat sen jälkeen poikineet muhkean kokoelman komeita kuvia, joissa myös petäjävetinen luonto on edustavasti esillä.

Yksi ensimmäisistä, innostavista kuvauskohteista löytyi vanhan kirkon läheisyydestä. – Pääsin kuvaamaan uudella järkkärilläni joutsenten kiivasta yhteenottoa vanhan kirkon lähellä olevassa sulassa maaliskuussa 2014. Tilanne oli upea kokemus ja aivan tärisin, kun kuvasin tuota joutsenten kahakkaa. Aloin entistä enemmän seurata, mitä lähiluonnossa tapahtuu. Nopeasti kasvoi myös halu hankkia parempaa kuvauskalustoa.

Lesonen tarttuu kameraan monestakin syystä. – Kuvaukseen liittyy monta puolta, jotka houkuttavat harrastamaan. Luonnossa liikkuminen on itsessään mahtavan rauhoittavaa puuhaa. Tähän yhdistettynä etsimen läpi luonnon tarkkailu – yksityiskohdat, valot, maisemat, korennot, perhoset, linnut… Sitten tulee vielä kuvien läpikäynti ja editointi. On mukava tutkia, mitä sai aikaiseksi ja viimeistellä kuvat valmiiksi. Myös kamerakaluston tutkiminen ja päivittäminen on osa harrastusta.

Mieluiten Lesonen kuvaa kohdetta, jota pystyy seuraamaan pitkäjänteisesti pidemmänkin aikaa. – Pidempään samaa kohdetta kuvatessa alkaa oppia kohteen rutiinit ja näin pääsee paremmille kuvauspaikoille. Parhaat kuvat ovat usein pitkäjänteisen ”työn” tulosta.

Valokuvauksen harrastajia Lesonen neuvoo liikkumaan ja etsimään yhä uusi kuvauspaikkoja. – Kannattaa liikkua paljon eri paikoissa ja tutkia mitä vastaan tulee. Onni on ahkeran veli – kun liikkuu paljon, niin aina välillä lykästää ja löytää jotain mielenkiintoista! Kannattaa lisäksi tutustua jo ennakkoon kuvattaviin kohteisiin. Milloin ja minkälaisissa paikoissa linnut pesivät, miten ne hankkivat ravintonsa, minkälaista on lajin soidinkäytös – tieto vie oikeanlaisiin paikkoihin oikeisiin aikoihin. Korennot, perhoset, heinäsirkat – näitä on helpompi löytää, mutta hyviä kuvia on haastava saada. Kannattaa tutkia luonnon yksityiskohtia!

Kansikuvaan ikuistuneen näkymän Lesonen löysi lintujenkuvausreissulta Verkkalan sunnalta.

– Otin kuvan juhannusaattoaamuna vuonna 2015. Olin menossa katselemaan lintuja Verkkalan suunnalta hyvin varhain aamulla. Minulla oli vain teleobjektiivi mukana. Vaikka keskikesän juhlaa vietettiin, yö oli ollut kylmä ja aamulla metsässä oli usvaa. Kävellessäni huomasin valon siivilöityvän nätisti metsään. Usva rajasi säteet kauniisti valoiksi ja varjoiksi. Katsoin hetken ja harmittelin, kun ei ollut laajakulmaisempaa objektiivia mukana. Käänsin kameran pystyasentoon ja katselin hetken, miten saisin tilanteen tallennettua. Otin tilanteesta vain yhden kuvan ja jatkoin matkaa. Kotona vasta kuvia läpikäydessä huomasin, miten kauniin hetken olin saanut tallennetuksi. Kuvassa on tosi moni asia kohdallaan. Tunnelma on hyvin rauhallinen ja kaunis, niin kuin oli tuo juhannusaamukin. – HM

Petäjäveden kunnan 150-vuotisjuhlajulkaisun kansikuva:

Petrus Lesonen

“Juhannusaamun metsämaisema”

Nikon d5200, Objektiivi Sigma 120-300 f2.8 sport +1,4 X telejatke. 1/500s, f5.6 ISO1600 @180mm.

Upeita kuvia on Lesosella niin paljon, että kansikuvan valinta ei ollut helppoa.

Kun Petäjäveden kunta täytti sata vuota, se teetti kotiseutukirjan. Petäjävesi-lehden toimittama 150-vuotisjuhlajulkaisu aloitti samalla uuden Kotiseutuni -julkaisusarjan.