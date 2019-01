Keskustaan saatiin uutta sutinaa: kurkkaa kuvat vastaperustetusta päiväkotitilasta!

Päiväkoti tuli keskustaan

Varhaiskasvatuksessa lapsimäärän ennustettavuus on vaikeampaa kuin perusopetuksen puolella. Vaikka syntyvyyden puolesta ennusteet eivät hääppöisiltä näytä, niin paikkakunnalle muutto ja vanhempien työllistyminen vaikuttavat tilanteeseen heti. Vuodenvaihteen tienoilla varhaiskasvatuspaikkaa tarvitsevien määrä yllätti, hakemuksia tuli peräti 24, ja puolet hakemuksista koski alle kolmevuotiaita. Noin puolet lapsista sai ryhmäjärjestelyillä paikan Kintauden päiväkodista, mutta Petäjäkallion päiväkotiin eivät kaikki 14 uutta lasta olisi mahtuneet.

Petäjävedellä ei ole tällä hetkellä yhtään kotona työskentelevää perhepäivähoitajaa, mikä heijastuu myös päiväkotien lapsimäärään. Keskustan alueelle haettiin loppuvuodesta perhepäivähoitajia, mutta yhtään hakemusta ei tullut. – Myös entistä suurempi osuus ikäluokista osallistuu varhaiskasvatukseen ja kotihoidon osuus on pienentynyt, varhaiskasvatusjohtaja Sanna Ruuth toteaa.

Muutamassa viikossa kuitenkin löydettiin tilat uudelle ryhmäperhepäivähoidolle Petäjäveden Kulmasta eli entisestä KOP:in talosta, jossa Petäjäveden Osuuspankilla oli vuokrattavana 113 neliön asunto.

Ryhmiksessä työskentelee nyt kolme työntekijää. Kun joulukuun alkupuolella varmistui varhaiskasvatuspaikkaa hakevien määrä ja joulukuun puolessavälissä saatiin tieto vuokrattavasta tilasta, niin uusi ryhmis otettiin käyttöön jo viime viikolla.

Ruuth kiitteleekin henkilöstöä siitä, kuinka nopeasti ja tiiviillä yhteistyöllä uudet tilat toimintoineen ja kalusteineen saatiin järjestettyä, vaikka joulukin oli välissä. Myös rakennus-, terveys- ja palotarkastajat kävivät nopealla aikataululla tarkastamassa tilat, ja ruoka- ja siivouspalvelu saatiin pelaamaan heti. – Pienen paikkakunnan yhteistyö on välitöntä, täällä kaikki on lähellä ja ihmiset tuntevat toisensa, Ruuth sanoo.

Päiväkotiarjen aloitus voi, varsinkin ihan pienillä vauvoilla, sujua pienemmässä ryhmätilassa pehmeämmin. Ryhmis onkin nyt tarkoitettu kahdeksalle alle 3-vuotiaalle lapselle, mutta tilojen puolesta lapsia mahtuisi enemmänkin ja myöhemmin voidaan ottaa isompiakin lapsia. Tilat ovat vastaremontoidut ja siistit, ja niissä on kodinomainen tunnelma. Aamupuurot keitellään itse, muu ruoka tuodaan. Ulkoilut hoituvat pihassa, Aamumaassaa ja lähistöllä. Välillä käydään päiväkodin jumppasalissa. Asunnon kylpyhuone ja sauna aiotaan ottaa vesileikkikäyttöön. – Petäjävedellä varhaiskasvatuksessa hiihdetään, luistellaan, käydään metsässä ja kirjastossa; voimme tarjota tosi monipuolista toimintaa, mikä ei aina ole itsestäänselvyys.

Yksittäisiä paikkoja on vielä päiväkodeissa jäljellä. Petäjäkallion päiväkodin ylä- ja alatalossa on yhteensä lapsia noin 150. Kintauden päiväkodissa on noin 75 lasta. – Kaksi vuotta sitten kun Kintauden päiväkotia laajennettiin, niin varhaiskasvatuspalveluja käytti 50 lasta ja yhden ryhmän tilat rakennettiin mahdollista kasvua varten. Nyt nekin ovat täydessä käytössä. Jos siis on ollut huoli siitä, että onko rakennettu liikaa, niin se huoli on ainakin ollut turhaa.

Ruuthin mukaan varhaiskasvatuksessa henkilöstö on Petäjävedellä hyvinkin pysyvää, vaikka luonnollista vaihtelua tapahtuu. Harmillista toki on, jos useita muutoksia osuu samaan ryhmään toimintavuoden aikana. – Hakemuksia avoimiin työpaikkoihin on saatu, mutta varhaiskasvatuksen ammattilaisten valtakunnallisetkin haasteet rekrytoinnissa näkyvät hakemusten määrässä. – SK