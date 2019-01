Kässäkoululla huutokaupataan kunnan irtaimistoa lauantaina (Vain tilaajille)

Kässäkoululla huutokaupataan kunnan irtaimistoa lauantaina

Tulevana lauantaina 19.1. huutokaupataan entisellä käsi- ja taideteollisen oppilaitoksen tiloissa, F-rakennuksessa, kunnan ylimääräistä irtaimistoa. Näyttötunti alkaa kello 10, huutokauppa kello 11. Myynnissä on muun muassa 1-30 vuotta sitten käytöstä poistettuja huonekaluja, kuten toimisto- ja neuvottelupöytiä, peltisiä vaatekaappeja, väliovia, öljysäiliö, lietevaunu, höyläpenkki sekä koneita ja laitteita, jotka eivät täytä enää työsuojelumääräyksiä, kuten vannesaha, pieni sarvitraktori, alueaura ja harjakone. Isommilla koneilla on lähtöhinnat. Luettelo tavaroista löytyy loppuviikosta myös kunnan kotisivuilta. Huutokauppatuotto käytetään kunnan lapsi- ja perhetyöhön. Sisäänkäynti huutokauppaan on järven ja parkkipaikan puolelta. – SK

Noin vuosi sitten otettuja kuvia entiseltä käsi- ja taideteollisesta oppilaitokselta: