Hakamaan lammastilan uusi puoti houkuttaa ostoksille ja viihtymään (Vain tilaajille)

Hakamaan lammastilalla Metsäkulmalla vietettiin lauantaina uuden puodin avajaisia. Vanha hirsinen piharakennus on muuntunut viehättäväksi kahden huoneen liiketilaksi. Jämerän puuhellan komistama tupa soveltuu ruokailu-, kurssi- ja kokouskäyttöön. Takakamarista löytyvät myynnissä olevat tuotteet: villalangat, lampaantaljat, mehut, hillot ja koriste-esineet.

Puotirakennus on alun perin palvellut muun muassa taiteilija Veikko Hirvimäen lapsuudenkotina. Vanhan hirsirakennuksen uusi käyttötarkoitus määräytyi yritystoiminnan tarpeiden mukaan.

– Me tarvitsimme tällaisen tilan, jossa voimme pitää meidän tuotteita esillä. Koko ajanhan olemme myyneet itse sen, minkä tilalla olemme tuottaneet. Ja nyt kun meidän tuotanto on esimerkiksi marjatuotteiden myötä kasvanut, on mukavaa, että asiakas pääsee itse tutustumaan valikoimaan. Verkkokauppa ei aina ole vastaus kaikkeen, vaan tarvitsimme myös myyntitilan, kertoo lammastilan yrittäjä Maija Suutarinen.

Lankoja, taljoja ja elintarvikkeita

Osa myynnissä olevista tuotteista on Hakamaan lammastilan omaa tuotantoa, osa muiden tilojen tuotteita.

– Nyt meillä on myynnissä villalankaa muun muassa Aholan lammastilalta Toivakasta ja Röykkälän lammastilalta Leivonmäeltä. Kaikki langat on kehrätty Suomessa, osa Pirtin kehräämöllä ja osa vieläkin pienemmissä kehräämöissä. Ajatuksena on, että meiltä saa jotain sellaista, mitä ei ihan kaikkien hyllyiltä löydy. Myymme myös Haukivillan villoja, ja muitakin villatuotteita on tulossa.

– Elintarvikepuolella myynnissä on tällä hetkellä myynnissä Markkulan marjatilan mehuja ja meidän tilan hilloja. Hunajaa ja jauhoja on tulossa ihan lähipäivinä. Elintarvikepuolta katselemme tarkemmin jatkossa, kun nyt ensin nähdään, miten tämä lähtee pyörimään. Meillä ei ole tarkoitus pitää täällä isoa määrää tuoretavaroita, koska emme me halua tässä kaupan kanssa kilpailla. Tämä on enemmän sellainen paikka, jossa myynnissä on vähemmän, mutta jännempää, kuvailee Suutarinen.

Vessanäkymä lampolaan

Kaunis puoti on saanut nykyisen asunsa kovan työn tuloksena. Sinnikkääseen kunnostustyöhön ryhtyi Suutarisen aviopuoliso.

– Kahden kesän ja parin talven järjetön urakka päivätöiden ohessa. Ensin purettiin, sitten kengitettiin ja rakennettiin uudestaan, muistelee tilan emäntä.

– Ensin meillä oli tarkoitus jättää rakennus hirsiseinille, mutta sitten löysimme Tikkalan koululta Laulaisen Riikan, joka ymmärtää paljon tämän rakennuksen syntyaikakauden sisustuksesta. Täällä näkyi jäänteitä siitä, miltä täällä ehkä on näyttänyt. Ajattelimme, että annetaanpas Riikalle toimeksianto, että hän taitavana sisustajana katselisi, miltä täällä olisi voinut näyttää. Ja nyt täällä näyttää tältä.

Puotihuoneiston ehdoton erikoisuus on huussihuoneen ikkunasta avautuva näköala. Maalaismaiseman sijasta wc-kävijä pääsee seuraamaan lampolan väen toimia.

Viihtyisä kokonaisuus antaa jatkossa mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan. Helmikuinen kehruukurssi, maaliskuinen makrameekurssi ja huhtikuinen kranssikurssi näyttävät, millaisia luomuksia esimerkiksi käsityöharrastajat saavat puodin tiloissa aikaan.