Vesilaitosta hoitaa nyt uusi mies (Vain tilaajille)

Putkivuodot löytyvät usein kuntalaisten valppauden ansiosta – kun joku vaikka huomaa, että jossain ojassa pulputtaa vesi. Viime viikolla Matkailutiellä rikkoutui putki peruskorjaustöiden yhteydessä ja Tähtiniemenraitilla pintaan noussut kivi rikkoi vesiputken, mutta ne saatiin korjattua ja vesivahingoista tiedotettua asukkaita.

Vesilaitosta hoitaa nyt uusi mies

Mikko Lämpsä, 37, aloitti kunnan vesilaitoksen hoitajana pari viikkoa sitten. Hakijoita oli kaikkiaan 13, ja tekninen johtaja Tomi Jylänki kiittelee, että hakijoiden taso oli kova ja oli mistä valita. Edellisen työntekijän lopetettua, pestiä sijaisti jonkin aikaa kunnan Varikon työntekijöiden lisäksi Keuruun kaupungin vesilaitoksenhoitaja Mika Valve.

Lämpsä on koulutukseltaan prosessinhoitaja ja hänellä on pitkä työkokemus muun muassa Äänekosken kaupungilta puhdistamonhoitajan työstä. – Täällä on muuten aivan samanlaiset systeemit, mutta kaikki vain pienemmässä mittakaavassa, Lämpsä toteaa. Äänekoskella oma murheensa oli Valion tehdas ja maidon tuoma happamuus, jonka säätely oli Lämpsän mukaan aika ajoin ”karmeaa”.

Veden laatua ja määrää valvotaan

Petäjäveden kunnan vesilaitoksenhoitajan tehtäviin kuuluu sekä puhdasvesi- että jätevesipuoli, päivittäistä näytteenottoa ja vedenmäärän seuraamista. Kesäisin raivataan laitosten läheltä pusikoita ja pidetään muutenkin kiinteistöistä huolta.

Joulun korvilla kuntalaisten vedenkulutus nousee, kun siivousten yhteydessä pestään ja käytetään enemmän vettä. Ruuanlaitto näkyy kaivoissa rasvana, ja myös vedenpuhdistamolla rasva jää altaassa kellumaan pintaan, josta se pitää erikseen ottaa pois. – Kinkkurasvoja ei saa kaataa viemäriin tai vessanpönttöön, muuten joudun tulemaan jouluna hommiin, Lämpsä muistuttaa hymyillen. Toki jouluna toimii toki vesilaitoksen päivystys edellisten vuosien tapaan.

Vedenpuhdistamolla näkeekin kaikenlaista, mitä on saatu viemäreistä alas – aina polkupyörän pumpusta, pyyhkeisiin ja t-paitoihin. Topseja ei saisi myöskään vetää pöntöstä, niitä kun jää helposti satoja kiinni puhdistamon laitteisiin ja linkoon. Petäjävedellä paikalliset teollisuuden yritykset ovat hoitaneet asiansa hyvin, eikä puhdistamolle päädy öljyjä tai muita myrkkyjä.

Vedenpinnat ovat nyt yleisesti alhaalla ja vedenkäytössä kannattaa käyttää maalaisjärkeä. Myös rahaa säästyy pienillä muutoksilla vaikkapa suihkussa käynnissä tai vaihtamalla hanan vettä säästävään malliin, Lämpsä vinkkaa. – Aina voi jokainen miettiä, että onko pakko käyttää vettä.

Petäjäveden vesilaitos vaikuttaa tässä vaiheessa hyvältä, ja erityisesti Lämpsä kiittää Varikon työntekijöitä, Marko Ketolaa, Erkki Vesteristä ja muita, jotka ovat ottaneet hänet lämpimästi vastaan.

– Näin kahden viikon jälkeen sanoisin, että täällä viemäriverkostot ovat hyvässä kunnossa, ja laitokset myös. Minusta täällä on pääpiirteissään vesiasiat hoidettu hyvin, Lämpsä tuumaa. – Hulevesien läpimeno on tämän kokoiselle puhdistamolle toki rasittavaa, kun virtaamat nousee, mutta sille ei voida mitään, taivaalta tulee mitä tulee.

Luonnossa näkee ihmisen toiminnan

Lämpsä asuu puolisonsa ja 15-vuotiaan tyttärensä kanssa Äänekoskella ja kulkee sieltä Petäjävedelle töihin. Perheen koti on nyt myynnissä, joten on mahdollista, että perhe asettuisi jossain vaiheessa kokonaan tänne tai lähemmäs.

Vapaa-ajallaan Lämpsä pelaa koripalloa yhdessä tyttärensä kanssa ja toimii joukkueenjohtajana. Viikonloput menevät usein pelireissuilla, mikä on mukavaa yhteistä tekemistä.

Muuten pienestä Kestilän-kunnasta alun perin kotoisin oleva Lämpsä tykkää metsästää ja käydä hirvimetsällä.

– Luonto on minulle tärkeä juttu, ja ehkä senkin vuoksi tämä työ kiinnostaa minua. Voin omalla toiminnallani vaikuttaa siihen, että luonto olisi kunnossa vielä jälkipolvillekin. – SK

Marko Ketola ja Mikko Lämpsä esittelivät Petäjäveden jätevedenpuhdistamon toimintaa.