Rahikainen runoilee lokeista ja sattumuksista (Vain tilaajille)

Runoilija Paula Rahikainen on julkaisuut kaksi runoteosta vuoden sisällä. Rahikainen on myös luokanopettaja ja asuu perheensä kanssa Metsäkulmalla.

Rahikainen runoilee lokeista ja sattumuksista

Paula Rahikainen, 37, julkaisi toisen runokirjansa Viimeistä huutoa joulukuun alussa. Kirja on vauhdikas, monitulkintainen kokonaisuus, jossa vilahtelevat lokit, linnut ja lennokas huumori. Mitä lokit edustavat teksteissä? Ehkä ihmistä raadollisimmillaan? Kenen ja mitä viimeistä huutoa on kirjan otsikko?

Rahikaisen lyhyet runot ovat täynnä sanaleikkejä ja myös provosoivat ja ärsyttävät – ne jättävät lukijansa kummastelemaan ja kellumaan epätietoisuudessa.

Rahikaisen ensimmäinen runoteos Jos vain olisi pyykkinaurua ilmestyi marraskuussa 2017. Siinä keskiössä olivat arkiset tilanteet ja alati rullaava elämänpyörä.

Rahikaisen runot ovat kaikkinensa monitulkintaista kerrontaa tosielämästä ja meistä ihmisistä.

Rahikaisen uusin runokirja on myös Mediapinta Oy:n julkaisema, ja se on osa runokirja.fi -kirjasarjaa. Kirjaa on myynnissä Rahikaisella itsellään, Petäjäveden SPR:llä ja Prismoissa.

Petäjävesikin mainitaan yhdessä runossa:

Sepille

Kai me kuitenkin

poikkeamme

Petäjäveden takomarkkinoilla?

– Aivan varmasti!

Onhan meidän tehtävä kunniaa

Sepille.

