Poliisi tiedottaa ilotulitteiden käytöstä

PELISÄÄNNÖT ILOTULITTEIDEN KÄYTÖSSÄ VUODENVAIHTEESSA 2018 – 2019

Uudenvuoden juhlintaan on kuulunut perinteisesti miltei vuosi vuodelta lisääntynyt ilotulitusvälineiden käyttö. Vuosittain ilotulitteista on aiheutunut erilaisia vahinkoja ja vammoja, jopa pysyviä. Ilotulitteilla on tehty ilkivaltaa ja niillä on aiheutettu yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavia tilanteita.

Ilotulitteiden käyttö

Uudenvuoden vaihteessa 31.12.2018 klo 18.00 – 1.1.2019 klo 02.00 välisenä aikana ei ilotulitteiden käytöstä tarvitse ilmoittaa pelastusviranomaisille eikä tavanomaisten ilotulitteiden käyttäjän tarvitse hakea niiden käyttöön erillistä poliisin lupaa. Tampereen ja Jyväskylän keskustoissa ilotulitteiden käyttö on edellä mainitulla tavalla kokonaan kielletty.

Muina aikoina järjestettävästä ilotulituksesta on tehtävä ilmoitus paikalliselle pelastuslaitokselle (Pirkanmaan pelastuslaitokselle tai Keski-Suomen pelastuslaitokselle).

Ilotulitus on kielletty Jyväskylän ydinkeskustan alueella. Ilotulitteiden käyttö edellyttää aina maanomistajan lupaa.

Vastaavasti Keski-Suomen pelastuslaitos on kieltänyt ilotulitteiden käytön Jyväskylän ydinkeskustassa seuraavien katujen rajaamalla alueella: Yliopistonkatu – Harjukatu – Tapionkatu – Puutarhakatu – Tourukatu – Heikinkatu – Rantaväylä – Vaasankatu – Hannikaisenkatu, Haarakatu – Seminaarinkatu – Vaasankatu.

Kaupunkien ydinkeskustoja koskevat kiellot johtuvat siitä, että useampana vuonna aiemmin ilotulitteiden käyttö on aiheuttanut erityisesti näillä alueilla huomattavia häiriöitä, vahinkoja sekä muuta yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavaa käyttäytymistä mm. vahingontekoa / ilkivaltaa.

Kuka saa hankkia ja käyttää ilotulitteita?

Käytännössä kaikkien ilotulitteiden (raketit, roomalaiset kynttilät, padat, tähtipommit yms.) ikäraja on 18 vuotta.

16.12.2009 voimaan tulleen lainmuutoksen myötä ilotulitusvälineitä saa hankkia ja pitää hallussa vain 18 vuotta täyttänyt henkilö. Niitä ei saa luovuttaa tai myydä alle 18-vuotiaille. On huomioitavaa, että lain muutoksen myötä mitään ilotulitteita ei saa luovuttaa tai myydä alle 18-vuotiaille. Lisäksi suojalasien käyttö on pakollista lainmuutoksen myötä ja niiden käyttämättä jättämisestä voidaan kirjoittaa sakko. Vanhempien tulee huolehtia siitä, ettei ilotulitteita luovuteta alaikäisten yksin käytettäväksi.

Muunlaisia kuin Turvatekniikan keskuksen hyväksymiä ilotulitteita ei saa käyttää.

Hätärakettien käyttö ilotulitusvälineinä on kielletty. Hätärakettien aiheettomassa käytössä tekijä syyllistyy rikoslain 34 luvun 10 §:ssä tarkoitettuun perättömään vaarailmoitukseen.

Ilotulitteiden myynti

Ilotulitteiden myynti edellyttää, että myyntipaikka on ilmoitettu pelastusviranomaisille ja myynnistä vastaa Turvatekniikan keskuksen pätevyyskuulustelun suorittanut henkilö. Joulukuussa ilotulitteiden vähittäismyynti on sallittu vain 27.12.2018 – 31.12.2018 välisenä aikana. Yksittäiselle käyttäjälle saa kuitenkin myydä ilotulitteita, jos hänellä on pelastusviranomaisen lupa käyttää tuotteita muulloin kuin sallittuna aikana. Ilotulitteiden kauppaa ja varastointia koskevien määräysten noudattamista valvovat vuodenvaihteessa yhteistyössä pelastusviranomaiset ja poliisi.

Turvallisuus

Ilotulitteiden käytössä on aina noudatettava erityistä varovaisuutta. Ilotulitteita ei saa heittää yleisön joukkoon tai käyttää yleisön joukossa. Niitä ei myöskään saa käyttää käyttötarkoituksen vastaisesti suunnata ihmistä kohden. Ilotulitteiden virheellisestä käytöstä saattaa loukkaantumisen lisäksi olla seurauksena tulipalo.

Ilotulitteen suuntaamista toista ihmistä kohden tai ilotulitteen heittämistä yleisön joukkoon ei pidetä ilotulitteen huolimattomana käsittelynä, vaan tahallisena ja rangaistavana tekona.

Nämä neuvot on hyvä muistaa:

1) Ilotulitusvälineitä saa hankkia ja pitää halussaan vain 18 vuotta täyttänyt henkilö. Niitä ei saa luovuttaa tai myydä alle 18-vuotiaille.

2) Noudata käyttöaikaa ja käyttöpaikkoja koskevia rajoituksia. Ilotulitteiden käyttö on sallittua 31.12.2018 klo 18.00 – 1.1.2019 klo 02.00 välisenä aikana. Muina aikoina on tehtävä ilmoitus paikalliselle pelastuslaitokselle.

3) Valitse ilotulitteiden käyttöpaikka siten, ettei se aiheuta vaaraa ihmisille, rakennuksille, ajoneuvoille eikä muullekaan omaisuudelle, eikä kohtuutonta haittaa esim. metelistä kärsiville ihmisille tai koti- ja lemmikkieläimille.

4) Lue ilotulitteen käyttöohjeet ja noudata niitä. Kiinnitä erityistä huomiota rakettien turvalliseen suuntaamiseen ja ilotulitteiden sytytystapaan. Poistu ohjeiden mukaisesti tuotteen luota turvalliselle etäisyydelle.

5) Käytä suojalaseja ja sytytyspuikkoa. Suojalasien käyttö on pakollista.

6) Älä sytytä sisätiloissa ulkokäyttöön tarkoitettuja ilotulitteita.

7) Älä laukaise ilotulitteita asuinrakennuksen parvekkeelta.

8) Älä muuntele tai yhdistele millään tavalla kaupasta ostettuja tuotteita. Jos tuote ei toimi, odota vähintään 10 minuuttia. Älä käytä viallisia tai toimimattomia tuotteita, vaan palauta ne ostopaikkaan.

9) Älä luovuta ilotulitteita alaikäisten tai päihteiden vaikutuksen alaisten käytettäväksi.

10) Lapsien ei pidä kerätä räjähtäneitä tai räjähtämättömiä ilotulitteita vaan jättää se vanhempien tehtäväksi.