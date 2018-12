Petäjäisten voimailijat tekevät tulosta myös kisoissa (Vain tilaajille)

Urheiluseura Petäjäveden Petäjäisten vankkaa voimailuperinnettä pitää tänä päivänä yllä joukko aktiivisia kuntoilijoita. Heistä viisi harrastaa voimailua myös kilpailumielessä. Jukka Hokkanen, Matti Heinänen, Heikki Syrjälä ja Jouni Tarvainen valmistautuvat kisoihin kotimaisemissa Petäjäveden kuntosalilla. Jukan poika, Tapio Hokkanen, asuu sen sijaan Turussa ja edustaa Petäjäisiä länsirannikolta käsin.

Vahva PetPet-viisikko on kuluneen kauden aikana vilahdellut mitali- ja ennätyssarakkeissa. Jukka Hokkanen on voittanut toistovoimapunnerruksessa Suomen mestaruuden ja sijoittunut voimapunnerruksessa hopealle. Tapio Hokkanen on toistovoimapunnerruksen SM-hopeamitalisti ja lisäpainoleuanvedon SM-pronssimitalisti. Matti Heinäsellä on plakkarissaan tuore voimannoston SM-hopea ja samassa kilpailussa nostettu ”kyykyn” Suomen ennätys.

Tulosten takaa löytyy mojova määrä harjoitustunteja. Petäjäveden salilla nelikko treenaa noin kolmesta viiteen kertaa viikossa.

Harjoitusohjelma on jokaisella yksilöllinen. Matti Heinänen kertoo noudattaneensa jo noin vuoden verran ”orjallisesti” Samuli-poikansa laatimaa ohjelmaa. Porukan uusin tulokas, Jouni Tarvainen, on puolestaan koonnut harjoitusohjelmansa itse.

– Sitä varten olen kaivanut tietoa Internetistä ja kirjoista. Tietysti harjoittelun ja kokemuksen myötä on syntynyt tuntu siitä, millainen ohjelma itselle sopii parhaiten. Ja kyllä noita vanhempia ja viisaampia yrittää välillä kuunnella kanssa, vaikka se vaikeata onkin, nauraa Tarvainen.

Kuohulla asuva Jouni Tarvainen löysi Petäjäveden kuntosalilta itselleen ja omiin tavoitteisiinsa sopivan harjoitteluympäristön. Petäjäisten kisavoimailijoihin Tarvainen liittyi tänä vuonna.

Tavoitteena kehittyminen

Tavoitteellisen harrastamisen päämäärä on oman itsen päihittäminen, kehittyminen.

– Tavoite ei ole menestyä taikka voittaa, vaan kehittyä. Ne kiksit saa siitä, kun saa jonkinlaista tulosta aikaiseksi, kun vuoden täällä hikoilee. Tavoite on siis itsensä kehittäminen, muotoilee Jukka Hokkanen.

– Se suola on varmaan tässä hommassa juuri se, kun pystyy itseään johonkin suuntaan kehittämään, vahvistaa Tarvainen.

Omalle kehitykselle voi toki asettaa mittareita. Esimerkiksi Matti Heinäsen tavoitteena on pystyä joka kisassa parantamaan jalkakyykyn, maastavedon ja penkkipunnerruksen yhteistulosta.

Tuikitarpeellinen voimaharjoittelu

”Neljäkymmentä vuotta salilla asunut” eläkeläispoliisi suosittelee voimailuharrastusta kaikille.

– Ei tarvitse muuta kuin lukea nykyisiä tutkimustuloksia. Kun ihminen ikääntyy, ei puhuta enää pelkästään aerobisesta harjoittelusta, vaan myös voimaharjoittelun osuus korostuu, muistuttaa Heinänen.

– Kyse on siitä, että pääsetkö 80-vuotiaana sohvasta ylös. Siinä ei kysytä sitä, kuinka nopeasti olet juossut maratonin, vaan kuinka paljon olet kyykännyt. Siinä vaiheessa ja iässä ei tarvita niinkään enää kestävyyttä vaan niitä lihaksia. Lihasmassa ja lihasvoima rupeavat häviämään 50 ikävuoden jälkeen 3-5 prosenttia vuodessa, jos mitään ei tee. Kestävyys vähenee prosentin – puolitoista. Voimailulla on siis pitkäkestoisia terveysvaikutuksia.

– Vanhempi ihminen, joka ei ole tehnyt mitään lihasvoimansa eteen ja jolta voima on hävinnyt, pystyy aika pienellä lihasharjoittelulla nostamaan jopa 30 prosenttia lihaskuntoaan. On todettu, että voimailua harrastavat ihmiset pärjäävät kotona pidempään kuin sellaiset, jotka eivät voimailua harrasta, kertoo Heinänen.

Salilla ahertamisesta hyötyvät nuoremmatkin, esimerkiksi staattista näyttöpäätetyötä tekevät.

– Voimaharjoittelu estää nivel- ja selkävaivoja aika tehokkaasti. Harjoittelun ei tarvitse ryskämistä kuin meillä, vaan voi käydä ihan salilla vaan. Täällä Petäjäveden kuntosalilla on tosi monipuolisia laitteita ihan kenen tahansa käyttöön. Vaikkei mitään voimannostoa harrastaisi, ovat mahdollisuudet ja laitteet täällä tosi hyvät, lisää Hokkanen.

Petäjäveden Petäjäisten kuntoilujaoston tuleva puheenjohtaja Jukka Hokkanen suosittelee voimaharjoittelua esimerkiksi nivel- ja selkävaivojen ennalta ehkäisyyn.

Kipinää kilpailuista

Kilpailutoiminta tuo voimaharjoitteluun yhden motivaattorin lisää.

– Kilpailut tekevät sellaisen maalin, mihinkä tähdätään. Siellä mitataan se kehitys. Kilpailussa suoritus pitää tehdä sääntöjen mukaan, ja on se tietty päivä ja kellonlyömä, milloin pitää olla kunnossa. Siihen tulee ihan eri tavalla haastetta. Ja onhan se kilpailutilanne aina kutkuttava, vaikka siinä vain itseään vastaan kilpailisikin, sanoo Hokkanen.

Varsinaisia yhteisiä harjoitteluvuoroja kisamiehistöllä ei ole, vaan jokainen käy harjoittelemassa omaan tahtiinsa.

– Mutta on tämä silti sosiaalinen tapahtuma. Kyllä täällä melkein aina jonkun tästä porukasta tapaa. Pidämme huolen siitä, että jokainen saa oman osansa vinoilusta, kertoo Heinänen.

– Se on yksi motivaatiotekijä tässä myös, hymyilee Tarvainen.

Matti Heinäsen mukaan Petäjäisten kisavoimailijoiden treenit Petäjäveveden kuntosalilla ovat myös sosiaalisia tapahtumia. Vitsailu ja vinoilu kuuluvat asiaan.