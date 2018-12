Penkkipunnerruksen maailmanmestarin mielestä terveys on se kovin juttu (Vain tilaajille)

Penkkipunnerruksen maailmanmestari Jukka Tiilikan mukaan voimannostossa tärkeässä roolissa on unirytmi, säännöllinen ruokailu sekä puhdas, tavallinen kotiruoka ja kohtuus kaikessa. Kuntasaliharjoittelun ohella lihashuoltoa ja aerobistakin liikuntaa tarvitaan. – Haluan kannustaa nuoria terveelliseen elämäntapaan ja pitkäjänteisyyteen treenien suhteen, koska tulokset eivät tule hetkessä.

Penkkipunnerruksen maailmanmestarin mielestä terveys on se kovin juttu

Jukojärvellä asuu Jukka Tiilikka, 27, joka voitti alle 82,5-kiloisten Open -sarjan penkkipunnerruksen MM-kultaa Las Vegasissa Wabdlissa järjestetyissä kisoissa. Tiilikka nosti kisoissa 170 kiloa, mikä riitti voittoon.

Tiilikalla on kilpahiihtotausta, mistä voi kiittää hyviä ojentajalihaksiaan. Ojentajat ovat penkkipunerruksessa isossa roolissa. Kestävyysurheilu onkin antanut hyvän pohjan. Välillä Tiilikka harrasti kamppailulajeja, mutta voimannosto alkoi kiinnostaa alun perin juuri voiman, itsensä ylittämisen ja terveellisten elämäntapojen vuoksi.

MM-kultamitalikaan ei suinkaan ollut Tiilikan ensimmäinen: MM-kultaa hän voitti jo junioreissa ja SM-mitaleitakin löytyy. Ennen Las Vegasin kisoja Tiilikka pudotti painoa puolessa vuodessa 20 kiloa. – Se toi haasteita treenaamiseen, mutta vastoinkäymisien kautta pääsin voittoon.

Tiilikka treenaa salilla viisi kertaa viikossa, mutta tärkeässä roolissa on puhdas kotiruoka ja hyvät yöunet, jonka aikana suurin osa palautumisesta tapahtuu. Myös lihashuolto on todella tärkeää. Tiilikkaa kiehtoo kurinalainen, terveellinen elämäntapa, jossa päihteettömyys, savuttomuus ja kohtuus kaikessa ovat olennaisessa osassa.

Tiilikan isä on töissä patologian osastolla, joten terveys on sitäkin kautta kiinnostanut aina. – Terveys on kova juttu. Voi olla vaikka kuinka rikas, mutta jos ei ole terveyttä, ei ole mitään. Säännölliseen rytmiin perustuva urheiluharrastus sopii myös perhe-elämään, johon kuuluu 3-vuotias tytär ja puoliso, joka harrastaa myös kuntosalilla käymistä.

Valmentaja Sakari Selkäinahon lisäksi treenissä auttaa kaveri- ja voimannostoporukka Team Atte’s Gym, joka aloitti treenaamiseen aikoinaan autotallista. Myöskään ilman hyviä yhteistyökumppaneita matka Vegasiin ei olisi onnistunut.

Tiilikka treenaa myös Petäjäveden kuntosalilla. – Täällä on ihan ammattimaiset vehkeet, hän kehuu. Tiilikka on järjestämässä ensi kesänä Keuruun markkinoiden yhteyteen suurta voimannostotapahtumaa. – SK