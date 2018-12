Naapurusten tiivistyvä yhteistyö viitoittaa seurakunnan tietä (Vain tilaajille)

Naapurusten tiivistyvä yhteistyö viitoittaa seurakunnan tietä tulevalla valtuustokaudella. Kirkon sisätilaremontti valmistuu tulevien kuukausien aikana. Seurakuntalaiset pääsevät ihastelemaan kirkkoa 10.2. pidettävissä avointen ovien päivässä.

Remontoidun käyttöönotto 10.2., huhtikuinen piispantarkastus ja tiivistyvä yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa sävyttävät Petäjäveden uuden kirkkovaltuuston toimia vuonna 2019.

Yhteistyön tiivistäminen ykkösasia

Menneen valtuustokauden isoimpia asioita ovat seurakunnassa olleet kirkon sisätilaremontin käynnistäminen ja uuden kirkkoherran valinta. Seurakunnan toimiin on vaikuttanut myös henkilökunnan vaihtuvuus. Yhdeksästä seurakunnan työntekijästä peräti kuusi on vaihtunut viime vuosien aikana.

Henkilöstöön tulee muutoksia ensi vuonnakin. Suntio Jonne Ojala jättää tehtävänsä, ja täytettäväksi tulee myös diakonin toimi.

Kirkkovaltuuston viime keskiviikkoisessa kokouksessa puheenjohtajana toimineen Anna-Mia Huuskosen mukaan uuden valtuuston tärkein tehtävä tulee olemaan yhteistyön tiivistäminen Multian ja Keuruun seurakuntien kanssa. Yhteistyö näkyy jo nyt rippikoulun ja taloushallinnon järjestämisessä.

Toinen tärkeä tehtävä on seurakunnallisen ja kirkollisen elämän monipuolistaminen. Kirkkoherra Laura Laitisen mukaan uusittu kirkkorakennus avaa Petäjäveden seurakunnalle runsaasti uusia mahdollisuuksia, ”tuhannen taalan paikan”, kirkon kynnyksen madaltamiseen. Näkyvä osoitus uudesta aikakaudesta ovat kirkon ovien sähköiset lukot, jotka mahdollistavat kirkon avainten jakamisen myös seurakuntalaisille. Ajatus on, että kirkko on seurakuntalaisen käytettävissä myös muulloin kuin kirkonmenojen aikana.

Erityisesti seurakunnan toimintaan toivotaan mukaan nuoria. Vapaaehtoistyö tulee olemaan isossa roolissa koko seurakuntatyön kenttää ajatellen.

Kirkon ovet aukeavat helmikuussa

Kirkon sisätilaremontti valmistuu tulevien kuukausien aikana. Seurakuntalaiset pääsevät ihastelemaan kirkkoa 10.2. pidettävissä avointen ovien päivässä.

Remontoitu kirkko vihitään käyttöön virallisesti ja juhlallisin menoin huhtikuun 14. päivänä piispan tarkastuksen yhteydessä. Tuolloin nähtävillä ovat myös kirkon sisätilojen ilmeen viimeistelevät lehterimaalaukset.

Piispan tarkastukseen liittyy myös seurakunnan henkilöstön työhyvinvointia luotaava kysely ja siihen liittyvä konsultointi.

Talous noin 50.000 euroa ylijäämäinen

Talousarvion mukaan Petäjäveden seurakunnan taloudellinen tilanne on vähintäänkin tyydyttävä. Tilikauden ylijäämäksi on vuoden 2019 talousarviossa kirjattu 53.174 euroa.

Säästöä syntyy esimerkiksi siitä, että seurakunta ei pestaa omaa talouspäällikköä. Taloushallinnon toimet seurakunta ostaa naapuriseurakunnista.

Haasteita seurakunnan taloudelle asettavat jatkossa paineet palkankorotuksiin. Toimintaa edellyttää myös seurakunnan metsäomaisuuden hoitaminen. Tulopuolella huolta aiheuttaa verotulojen kasvun pysähtyminen.

Muhokselle hopeinen ansiomerkki

Viime keskiviikon kokouksessa päätöksiä tekivät vielä kuluneen kauden kirkkovaltuutetut, joille puhetta johtaneet Anna-Mia Huuskonen ja Pirkko Saarinen osoittivat lämpimät kiitokset neljän vuoden uurastuksesta.

Jo noin kahdenkymmenen vuoden ajan Petäjäveden seurakuntaelimissä vaikuttaneelle Veikko Muhokselle luovutettiin tilaisuudessa hopeinen ansiomerkki ja kunniakirja osoituksena ansiokkaasta seurakuntatyöstä. Huuskonen luonnehti Muhosta kokeneeksi ja asiantuntevaksi valtuutetuksi, jolta mielellään kysytään neuvoa myös tulevaisuudessa. – HM

Kirkkovaltuuston jättävä Veikko Muhos sai keskiviikkoisessa kirkkovaltuuston kokouksessa hopeisen ansiomerkin ja kunniakirjan tunnustuksena pitkäaikaisesta seurakuntatyöstä. Kunniakirjan luovuttivat Pirkko Saarinen ja Anna-Mia Huuskonen.