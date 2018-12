Kuviskerholaisten värikäs näyttely on esillä kirjastossa (Vain tilaajille)

“Tärkeintä on maalaamisen ja tekemisen into”

Kirkonkylän koulun 1-4 -luokkalaisten kuvataidekerholaisten syksyn aikana tekemiä töitä on nyt esillä tammikuun puoleen väliin saakka Petäjäveden kirjastolla. Sen jälkeen kerholaiset voivat itsekin käydä hakemassa omat työnsä kotiin.

Kuvataidekerhoa on aikaisemminkin koululla pitänyt kuntataiteilijat Johanna Juvonen ja Biagio Rosa, ja nyt monen vuoden tauon jälkeen heitä pyydettiin uudestaan pitämään kerhoa.

– Aika paljon on annettu lapsille vapaa kädet tehdä, ja ihan vapaata maalausta on toivottu. Maalausten lisäksi on tehty ihan kolmiulotteisia töitä ja pienten materiaalikulujen mukaisesti on käytetty ihan pahvia, maalia ja kuumaliimaa. Pienemmät oppilaat ovat tykänneet tehdä minitaloja ja niihin huonekaluja, ja niissä voi asua pikkuleluja ja ”petsejä”, saa sisustaa ja laittaa oman mielensä mukaan, Juvonen kuvailee.

Koulun kerhona kuvataiteilu lasten kanssa on ollut erilaista kuin Toinilassa, sillä aikaa on käytettävissä samojen lasten kanssa ihan eri tavalla. – Tärkeintä on maalaamisen ja tekemisen into! – SK