Koskisen pakina: Lindströmin veljekset

Lindströmin veljekset

– Tunnetko Lindstromin veljekset?

– Tottahan toki.

– Eikos se Armas ole paikkakunnan lupaavin putkimies?

– Niin, on se meillekin luvannu tulla hanaa korjaamaan. Ei vaan ole näkynyt.

– Keskimmäinen on myös jonkin sortin putkimiehiä?

– Yrjö, joo. Taluttelee kylillä punaista mäyräkoira mennen tullen.

– Laulelee aina sitä Juicea.

– Siltä on se kaksi viikkoa unohtunut jo kauan sitten.

– Ryyppyputkimiehiä.

– Kyösti on sitten se tähtitieteilijä?

– Kaukoputki on aina kohti tähtitaivasta. Tietää missä on iso karhu.

– Tietää se Yrjökin. Kaljakärsä.

– Tiedätkö muuten mitä Armas tilaa aina huoltamolla?

– Pihvin tietty.

– Nimikin jo velvoittaa.

– Semmosia Lindströmin veljeksiä, juu.

– Markku Koskinen