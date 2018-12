Haalarit mopopajan väelle (Vain tilaajille)

–Tämähän on kuin formulatallissa!

Tiistai-iltaisen, ihailevan kommentin kirvoitti Petäjäveden mopopajan uusi haalarilook. Lahjoituksena saadut, mustat työhaalarit yllään pajan porukka tosiaan muistuttaa suuren maailman varikkotiimiä.

Haalarilahjoituksen takana on joukko paikallisia yrityksiä: Petäjäveden Metalli Oy, K-Market Porkkana, Vuomet Oy, Petäjäveden Osuuspankki ja keuruulainen Suomen Vesileikkaus Oy.

– Tämä on hieno asia, että Petäjävedeltä löytyy vapaaehtoisia, jotka täällä mopopajalla auttavat nuoria. On tärkeää, että löytyy hyvä harrastus, jossa oppii vahingossa työntekoakin siinä sivussa. Mopopajalla toiminta on ohjattua ja määrätietoista. Tämähän on parasta vapaa-ajanviettoa, pelata näiden mopojen ja pelien kanssa, kertoo lahjoituksen taustoista Petäjäveden Metallin Markku Salminen.

– Kädentaidotkin ovat tässä merkittävä asia. Tekemällä oppii, ja puitteet tässä ovat hyvät, lisää kauppias Matti Lahtinen K-Market Porkkanasta.

– Vuosikymmenten aikana olen huomannut, että nuorilla, jotka ovat saaneet käsin tehdä jotakin itse, korjata vaikka mopoja tai autoja, on ihan toisenlainen ote työhön kuin heillä, joilla ei vastaavaa taustaa ole. Tämä on erittäin tärkeää hommaa, täydentää Salminen.

Ensituntuman perusteella lahjahaalareille tulee löytymään käyttöä.

– Kyllä nämä pelaavat hyvin, tuntuvat ihan hyvin joustavankin, myös kyykistyessä, tuumii Benjamin Räty hymyillen.

Hymy on herkässä myös mopopajan vetäjäosastolla.

– Tämä on hieno huomionosoitus, suuret kiitokset lahjoittajille! On hienoa, että meillä on tällaisia yhteistyökumppaneita, kiittää Pentti Survo ja jatkaa. – Isot kiitokset myös Petäjäveden kunnalle näistä uusista, isommista tiloista.

– Kyllä tämmöinen toiminta tosiaan tarvitsee tekijöitä: Ei pelkästään vetäjiä, vaan myös tukijoita, kannustajia ja vanhempia, vahvistavat Henry Oksanen, Reijo Manni, Risto Tomperi ja Matti Heinänen.

-HM