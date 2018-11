Muonaa maalta -tapahtumassa liikuttiin hyvinvoinnin ja hyvän ruuan alkulähteillä

Kohta yhdeksänkymppinen Anna-Liisa Kuusela sai huipputuloksen puristusvoimamittauksessa. – Keskiarvoa parempi tulos, fysioterapeutti Eeva Heino ja toimintaterapeutti Hanna-Mari Hiltunen kehuivat. Kuuselan mukaan hänen hyvän kuntonsa salaisuus on se, että nuoruudesta asti on tehnyt kovasti työtä.

Toissa lauantainen Muonaa maalta – ripeyttä ravinnosta -tapahtuma oli runsas, herkullinen ja monipuolinen. Tapahtumaidean äiteinä olivat aktiiviset ja nuorekkaat Petäjäveden Maa- ja kotitalousnaiset. Mukaan saatiin Apetta aivoille -hanke, Petäjäveden kunta sekä paikalliset lähiruokatuottajat ja yhdistykset.Tapahtumasta sai aimo annoksen ravintotietoa ja terveysasiaa. Maa- ja kotitalousnaisten kahvio oli täynnä herkkuja ja lähiruokaa oli myynnissä kattavasti. Petäjäveden osaston muistiyhdistyksen väki keräsi ruokamuistoja, kun pöytä oli katettuna vanhoilla esineillä. Ravitsemusterapeutti Eeva Nykänen piti kyselytunnin, jossa sai ammattilaiselta kysyä mieltä askarruttavia asioita.

Hyvä ja laadukas ruoka oli vahvasti esillä, mutta monelle päivän parasta antia oli ravitsemusasiantuntija Niina Rantakarin luento, jossa pohdittiin syvällisesti ruokavalintoja ja niiden syitä. Rantakarin mukaan on tärkeää ymmärtää mitä ruokavalintojemme taustalla on. Jos vaikka joutuu muuttamaan tottumuksiaan, niin jos tietää miksi valitsee, miten valitsee, se voi auttaa muutoksessa. – Tällä hetkellä meillä on halua panostaa ruuan laatuun. Meitä kiinnostaa mistä se tulee ja onko se turvallista, Rantakari toteaa. – Lähiruoka kiehtoo, koska halutaan tukea paikallisuutta ja se koetaan reiluna. Tuoreus ja laatu on tärkeää, ja lähituottajan kanssa voi siitä myös keskustella. Vuoropuhelua arvostetaan ja sitä, että yrityksellä on samat arvot kuin asiakkaalla. Luottamus tulee läheisyyden kautta. – SK