Kampuksen Dynamon ja Suomen maajoukkueen Mikko Kytölä (kuvassa vasemmalla) ohjaa Petäjävedellä tiistaisin futsalkerhoa. Ensin pallon perässä kirmaavat vuonna 2008 tai sen jälkeen syntyneet palloilijat. Seuraava vuoro on isompien pelurien. Kulttuurikeskuksen salissa futsaltaitojaan kartuttavat vuosina 2003-2007 syntyneet junnut, jotka ovat kuvassa kokoontuneet kuulemaan ohjeistusta.

Futsalkerhot rantautuivat Petäjävedelle

Petäjävedellä pyörähti viime viikolla käyntiin uusi kerhotulokas, Petäjäveden Petäjäisten järjestämä futsalkerho. Kerhon ohjaajana toimii lajin huippuosaaja Jyväskylästä, Kampuksen Dynamon tuore Suomen mestari Mikko Kytölä.

Vuonna 2008 ja myöhemmin syntyneet futsalkerholaiset kokoontuvat Kirkonkylän koulun salissa tiistaisin kello 14.15-15.15. Isompien porukka eli vuosina 2003-2007 syntyneet pelaavat Kulttuurikeskuksen eli Monarin salissa Miilutiellä tiistaisin kello 15.30-16.30. Molemmilla ryhmillä on syyskauden ohjelmassa kuusi kerhokertaa, syksyllä kahdeksan. Syksyn kerhomaksu on 50 euroa, kevään 60 euroa.

Mukaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki vauhdikkaasta joukkuepelistä ja futsalista kiinnostuneet lapset ja nuoret. Aiempaa futsalkokemusta ei ohjaajan mukaan tarvita.

– Kannattaa tulla katsomaan millaista täällä on. Minun mielestä lähtötaso ei ole niin oleellinen asia. Täällä pystytään kyllä kehittymään ja pitämään hauskaa monimuotoisellakin porukalla, toteaa Mikko Kytölä.

Itse lajista löytyy Kytölän mukaan paljon sellaista, minkä takia siihen kannattaa tutustua.

– Futsal on hieno tapa liikkua. Se on joukkuepeli, jossa yhdessä tekeminen ja nopea päätöksenteko korostuu. Futsalissa on kaikki elementit, jotka minun mielestä tekee niin sanotusti täydellisen pelin. Sääntöjä on otettu monista muista eri lajeista. Ja tietenkin kyse on kuningaslaji-jalkapallon sukulaisesta, listaa Kytölä.

Petäjäveden futsalkerhoja ohjaava Mikko Kytölä on maajoukkuepelaaja ja valmentaja, jolle futsalin ilosanoman levittäminen on pyhä missio.

Eri puolilla Jyvässeutua pitämiensä futsalkerhojen painotukset Kytölä sovittaa lähtökohtien mukaan. Sellaisilla paikkakunnilla, joissa laji on aivan uusi, saattaa pääpaino olla lasten liikuttamisessa, ei niinkään erityisissä futsal-taidoissa. Kampuksen Dynamon omille junnuille Kytölä vetää hyvin futsalpainotteisia harjoituksia, ja mukana on paljon myös mentaalipuolen valmennusta.

Petäjäveden kerhoissa liikutaan noiden kahden ääripään välimaastossa.

– Täällä on mukana sellaisia kerholaisia, joilla on futistaustaa ja liikunnallista taustaa, joten pystymme tekemään jo jotain perus-futsaljuttuja. Samalla on tietysti tärkeää, että lapset liikkuvat ja että on hauskaa, painottaa Kytölä.

Petäjäveden molempiin futsalkerhoihin mahtuu ja ehtii vielä hyvin mukaan uusi kerholaisia. Lisätietoja kerhosta saa Mikko Kytölältä tai Soile Juntuselta. – HM