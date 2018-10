Konkarit ja uuden sukupolven yrittäjät kokoontuivat syyskuussa ensimmäisille aamukahveille Rautakylään, Ultratec Oy:n tiloihin. Markku Salmisen, Heikki Puhakan, Hannu Ruokolaisen, Juha Ruokolaisen, Eero Vainion ja Henry Moilasen lisäksi tapaamisen osallistuivat Mika Hölttä, Timo Ruokolainen, Joni Tamminen, Jaakko Ylitalo, tuore taksiyrittäjä Jorma Tuppurainen, Eemeli Piesala ja Toni Mäkelä.

Leijonan luola ja terapiaryhmä samassa paketissa

Rautakylään kokoontui torstaiaamuna 6.9. nippu paikallisia elinkeinoelämän vaikuttajia. Yrittäjät, joista valtaosa edusti metallialan osaamista, saivat aamukahvitilaisuuteen keskustelukumppanikseen kunnanjohtaja Eero Vainion.

Startti torstai-tapaamisille

Torstain tapaaminen tulee saamaan jatkoa.

Paikalliset yrittäjät ja kunnanjohtaja pyrkivät tästä lähtien kokoontumaan joka kuukauden ensimmäisenä torstaina. Jokainen tapaaminen on samalla tutustumisretki paikalliseen yritykseen. Ideana on vierailla vuoronperään erilaisissa yrityksissä. Kunta tarjoaa pullat, keskustelun aiheet ideoi ryhmä itse.

Seuraava aamukahvipäivä on torstai 4.10.

– Tarkka tapaamispaikka ilmoitetaan lähiaikoina eri tiedotusvälineissä, lupaa aamukahvien koollekutsumisesta vastaava Eero Vainio.

Seuraavan tapaamisen ohjelmaan merkittiin jo alustavasti – huumorimielellä – kunnanjohtaja Vainion ja Petäjäveden Metallin Markku Salmisen painimatsi. Psyykkaaminen alkoi aamukahvien äärellä. – Minulla on muuten painitaustaa, varoitteli Markku Salminen. – Ja minä taas olen kotoisin Lahdesta, vastasi kunnanjohtaja.

Oma WhatsApp -ryhmä yrittäjille

Rautakylän aamutapaamisen aikana luotiin myös uusi, yrittäjien välinen yhteys.

Kunnanjohtajan ylläpitämään WhatsApp -ryhmään ovat tervetulleita kaikki, joita yrittäminen ja verkostoitumismahdollisuus kiinnostaa.

WhatsApp -ryhmään pääsee mukaan lähettämällä esimerkiksi tekstiviestin kunnanjohtaja Vainiolle.

Vertaistukea ja verkostoitumista

Yrittäjien torstaitapaamiset toimivat paikallisen verkottumisen välineenä ja vertaistuen väylänä. Ryhmää voi hyödyntää myös mentori-raatina, jolta saa pyytää palautetta liikeideasta – tai neuvoa yrityksen ongelmakohdan selvittämiseen.

Torstaitapaamisiin ovat tervetulleita kaikki yrittäjät ja yrittäjyyttä suunnittelevat, joita yhdistää Petäjävesi.

Saman alueen yrittäjät tutuksi

Säännöllisesti kokoontuvan vertaisryhmän tarve kävi ilmi torstain puheista.

Ultratec Oy:n toimitusjohtaja Mika Hölttä toivoo tapaamisten helpottavan verkostoitumista paikallisten yrittäjien kanssa.

– Meidänkin yritys ostaa palveluja muilta yrityksiltä. Kun meille tulee vieraita, tarvitsemme heille esimerkiksi majoitus- ja ravitsemuspalveluita. Olisi mukavampi ostaa palvelut paikallisilta yrittäjiltä, kuin Lapin miehiltä tai etelästä, sanoo Hölttä.

Sekä yrittäjien keskinäisen että yrittäjien ja kunnan välisen yhteistyön tiivistämistä toivottiin monelta taholta. Avoin, matalan kynnyksen keskusteluyhteys edesauttaa uusien kumppanuuksien syntyä ja hyödyntämistä.

Torstain tapaamisessa toivottiin esimerkiksi nettiin selkeää, toimialoittaista listaa kaikista Petäjävedellä toimivista yrityksistä.

Keuruun seutukunnalla toimivia yrityksiä on listannut Kehittämisyhtiö Keulink Oy, jolta Petäjäveden kuntakin on ostanut palveluja vuodesta 2015 alkaen. Tänä vuonna kunta on kuitenkin purkanut Keulink-sopimuksensa, mikä tarkoittaa kunnan kustantamien Keulinkpalvelujen katkeamista vuodenvaihteesta alkaen.

– Aloittavat yrittäjät saavat edelleen opastusta Uusyrityskeskuksesta. Jo toimivien yritysten tueksi järjestetään jatkossakin muun muassa klinikkapäiviä, kertoo Eero Vainio.

Työvoimalle tarvetta

Yritäjäporukan puheenvuorojen perusteella petäjävetisissä metallialan yrityksissä olisi kysyntää työvoimalle. Myös majoitustiloja tarvittaisiin.

Erityisesti kiireavun tarpeesta raportoi useampikin yrittäjä. Nopeasti saatavilla olevaa työvoimaa on yrittäjien mukaan kuitenkin vaikea löytää Petäjävedeltä.

Muualta tulevat keikkatyöläiset tarvitsisivat puolestaan Petäjävedeltä asuintiloja pestiensä ajaksi. Esimerkiksi valmiiksi kalustetuille, hintatasoltaan edullisille asunnoille olisi siis kysyntää. – HM