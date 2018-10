”…tosi hienot, mitä saa, onko kymppi kellä, onko 15, halvat, tosi hienot, mitä saa…”

Harri Huuhka on pitänyt huutokauppaa Kintaudella 20 vuotta

Maanantai-iltana Kintauden nuorisoseurantalo oli täynnä tavaraa ja väkeä – kuten muinakin huutokauppailtoina. Nyt juhlittiin Harri Huuhkan 20-vuotisia huutokauppoja Kintaudella ja nuorisoseuran väki tarjosi kaikille maittavat kakkukahvit. Huutokauppakävijä Annika Mikkilä muistelee, että Huuhka sanoi vuonna 1998 aloittaessaan, että 18 vuotta pidän täällä huutokauppaa – mutta toisin kävi.

– No tämähän on autuaan hyvä paikka, pidetty ja räiskyvä meklari Harri Huuhka veistelee. Huuhkan yrityksen pääpaikka on Salossa, mutta hän on tuonut huutokaupan Kintauden nuorisoseurantalolle viikottain 20 vuoden ajan. Väkeä on salissa helposti monta sataa.

Näyttötunnilla väki parveili tavarapöytien ympärillä sähkökatkosta huolimatta, ja tunnelma oli mukava ja lämmin. Meklari Huuhkaa tulivat juhlavana huutokauppailtana tapaamaan vanhat tutut, pitkäaikaiset asiakkaat sekä Kintauden nuorisoseuran talkooväki 20 vuoden ajalta.

Huuhka muistelee, että tuli pitämään ensimmäisen huutokaupan Kintaudelle viereiseen kyläkauppaan. Vain puolet väestä mahtui sisälle, loput jäivät ulos. Lämpö karkasi talosta, joten muutaman huutokaupan jälkeen siirryttiin nuorisoseuran talolle.

Suurin osa tavaroista on pääkaupunkiseudun kuolinpesiltä. Meklarin tyyli on kipakka ja huutokauppa käy kiihkeään tahtiin. – Olen äkäinen ja nopea, mies virnistää.

Myös Huuhkan isä on toiminut meklarina.

Huuhka harmittelee, että osa väestä tulee Kintauden huutokauppoihin seurustelemaan, eikä ostamaan. Tänä päivänä kirjat, taulut ja huonekalut eivät mene kaupaksi, mutta retrotavara ja laadukas lasitavara menee. Yllättävän paljon myydään myös lankoja ja käsityötarvikkeita.

Huuhka toivoisi, että Petäjäveden kunta tukisi toimintaa edes jotenkin. Jatkossa huutokauppoja on kolmena maanantaina kuussa.

Huutokauppaillat ovat tuoneet hyvää tuloa nuorisoseuralle, joka on tarjonnut kahvion ja talkooväkeä tavaroiden kantamiseen ja esittelyyn. Huuhka kehuu, kuinka nuorisoseurantaloa on kunnostettu erityisesti viime vuosien aikana. Kimmo Liimataisen mukaan juuri päättynyt hanke mahdollisti laajan remontin, jossa viimeisimpänä uusittiin sisääntulon kiviportaat turvallisilla, puisilla rappusilla. Hankkeen puitteessa tehtiin myös sisäremonttia ja saatiin ilmalämpöpumput.

Kintauden nuorisoseurantalolla on nykyään myös nuorten peli-iltoja ja kerran kuussa tanssit. Seuralla on noin kymmenen aktiivista talkoolaista. – SK