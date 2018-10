Eemil Helander kisaa nuorten kesäolympialaisissa perjantaina

Petäjävetinen Eemil Helander, 17, edustaa Suomea perjantaisessa 2000 metrin estejuoksussa nuorten kesäolympialaisissa Argentiinassa. Päämatkansa lisäksi Eemil juoksee Buenos Airesissa maanantaina 15.10. neljän kilometrin maastojuoksukilpailun.

Helander lähti olympiamatkalle Suomen joukkueen mukana jo lokakuun ensimmäisenä päivänä. Matkalaukkunsa juoksija pakkasi hyvillä mielin. – Valmistautuminen on mennyt hyvin ja kunto on kauden parasta. Päätavoitteena minulla on juosta kauden paras juoksu ja oma ennätys. Tavoitteena on saada myös hyvää kokemusta kovatasoisesta kisasta.

– On hauskaa ja vähän jännittävää lähteä kisoihin Argentiinaan. Meillä on tosi kiva ja hyvä joukkue lähdössä sinne. Kun tekee kisassa parhaansa ja kaiken niin hyvin kuin pystyy, niin turha sitä on liikaa jännittää, tuumi Helander ennen matkaa.

Nuorten kesäolympialaisissa Argentiinassa Suomea edustaa 24 urheilijan joukkue. Mukana on yleisurheilijoiden lisäksi muun muassa uimareita, golffareita ja voimistelijoita. Kaiken kaikkiaan nuorten kesäolympialaisiin osallistuu noin 4000 urheilijaa yli 200 maasta.

Kotimaan kamaralle jäävät Eemil Helanderin kannustajat voivat tuloksia odotellessa käydä katsastamassa kuulumisia Eemil Helanderin Instagram-tililtä, @Eemilhelander. -HM

Kuvat: Markus Helander