Tunkeileva karhu kaadettiin Petäjävedellä lauantaina

Yhteensä yhdeksän kertaa saman loma-asunnon pihapiiriin tunkeutunut karhu kaadettiin Heikkilänperän ja Kuivasmäen rajamailla lauantaiaamuna kello 7.30.

Musta, 248-kiloinen karhu-uros oli viime viikolla loma-asunnon pihassa käydessään rikkonut varaston seinän ja nostellut tavaroita pihamaalle. Syynä erikoiseen käytökseen olivat todennäköisesti rakennukseen varastoidut mehiläispesien kehikot, jotka karhu oli haistanut.

Perjantai-iltana kello kymmeneltä karhu ilmaantui tilalle uudestaan, jolloin paikalla olleet asukkaat soittivat petoyhdysmiehelle. Metsästäjät saapuivat tilalle vielä saman yön aikana. – Metsästäjät laskivat koiran karhun jäljille kello neljän aikaan aamuyöllä. Karhu oli siirtynyt parin kilometrin päähän, sieltä se löytyi haukkuun viiden aikaan aamulla. Paikalla oli seitsemän petäjävetistä ja muutama Keuruun mies. Puoli kahdeksan aikaan karhu sitten ammuttiin, kertoo petoyhdysmies HeimoTanner Petäjäveden riistanhoitoyhdistyksestä.

Lauantaina kaadettu karhu oli kesän aikana vieraillut yhteensä viidessä eri mehiläistarhassa. Pesien suojaksi viritetyt sähkölangatkaan eivät hunajan makuun päässyttä karhua estäneet.

Karhuhavaintoja on tehty kesän ja syksyn aikana runsaasti sekä Petäjäveden että lähikuntien alueella. – Karhukanta on leviämässä vauhdilla. Niitä tulee tuolta idän suunnalta lisää koko ajan, painetta tulee, ja uusia elinalueita haetaan. Tässähän on ollut tyhjiötä. Tännekin niitä nyt kertyy, täällä on karhuille erittäin hyvät elinalueet, toteaa karhunmetsästyksen ylijohtaja Timo Pessinen.

Lauantainen kaato oli syksyn karhunmetsästyksessä yhteislupa-alueen toinen. Petäjäveden lisäksi alueeseen kuuluvat Keuruu, Multia, Pylkönmäki, Saarijärven eteläosa, Uurainen ja Jyväskylän länsiosa. Alueella on käytettävissä vielä yksi karhunkaatolupa. -HM

Kuva: Heimo Tanner

