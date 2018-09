Toinila muuttui uudestaan Hullu(nkurise)ksi taloksi

Duo Lumona ihastutti taidenäyttelyn avajaisissa.

Taidetila Toinilassa näytetään miten ihmiselle voi käydä nykyelämän kiivaassa puristuksessa samoin kuin talolle, joka järkkyy perustuksiltaan maanjäristyksessä. Ja onko hulluus ainoastaan pahasta?

Lauantaina avattiin Hullu talo -syysnäyttely. Kokonaisuus on samanniminen kuin kesänäyttely ja sen ovat kuratoineet Johanna Juvonen & Biagio Rosa. Heidän lisäksi mukana on neljän jyväskyläläisen taiteilijan töitä – mukana ovat Riikka Maria Partanen, Anna Ruth, Kirsi Pitkänen ja Minna Esantytär.

– Aika paljon tekijät valikoituivat teosten mukaan, Juvonen kuvaa. – Pelkkä kesänäyttely ei riittänyt hulluuden ja hulluttelun käsittelemiseen. Omassa työssämme olemme pohtineet ihmisiä, jotka joutuvat lähtemään juuriltaan, ja sitä mikä sen aiheuttaa. Tämän hetken maailmanmenoa, pahoja juttuja joita tapahtuu, Juvonen kuvailee.

– Olemme pohtineet sitä, mitä tapahtuu kun joku muuttuu hulluksi, myös kodittomuutta, Rosa lisää.

– Kaikissa näyttelyn teoksissa tutkitaan myös omaa sisintä, mutta eri keinoin, Juvonen sanoo. Työt ovat monipuolisia; niissä on käytetty muun muassa luonnonmateriaaleja, ääntä, videota, valoa, rakennusjätettä.

Anna Ruthin kaislatyön idea on reiässä, josta joku on mennyt. Riikka Maria Partasen töitä voi katsoa myös ylösalaisin, ja uv-valolla niistä näkee jotain enemmän. Minna Esantyttären kuvissa on ”leimattuja” ja videoteoksessa valutaan hiljalleen suorittamisen ja työuupumuksen alle. Kirsi Pitkänen käsittelee naapureiden valvontaa sekä yksityisyyden ja yksinäisyyden teemoja teemoja – ja siihen liittyen Toinilasta löytyy nyt myös ”puhuva vessa”.

Taloteemaa jatketaan edelliskesän Casa non casa -näyttelyiden jalanjäljissä. Hullu talo -syysnäyttely on avoinna 30.9. asti ja näyttelyyn on vapaa pääsy. – SK