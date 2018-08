Petäjäveden uusi kirkkoherra astui virkaansa iloisin mielin

Petäjäveden vanhassa kirkossa vietettiin viime sunnuntaina historiallista hetkeä. Lapuan hiippakunnan piispa Simo Peura asetti teologian maisteri Laura Laitisen Petäjäveden kirkkoherran virkaan. Vain kerran aiemmin vanhassa kirkossa on vietetty vastaavaa juhlaa, vuonna 1871.

Kirkkoherran virkaanasettaminen toimitettiin kirkon perinteen mukaisesti ”kätten päälle panemisella ja rukouksin”. Ohjelmaa oli toteuttamassa lukuisa joukko seurakuntalaisia, ja myös pappisväkeä oli paikalla runsaasti. Jumalanpalveluksen musiikki hoitui poikkeuksellisesti pianon säestyksellä, ja äänentoisto oli viritetty kuulumaan paitsi kirkossa, myös kirkon ulkopuolella. Juhlajumalanpalvelus keräsi kirkon täyteen väkeä, mutta kirkon pihaan pystytetty teltta jäi tyhjäksi, joten vielä olisi mahtunut lisää seurakuntalaisia mukaan.

Uuden kirkkoherran ensimmäinen saarna käsittelikin juuri seurakunnan olemusta ja jokaisen seurakuntalaisen tärkeyttä.

– Seurakunta ei ole talo tai kirkko jossakin, ei myöskään seurakunnan työntekijät, vaan se on se ihmisten joukko, joka kokoontuu yhteisen ehtoollispöydän ääreen, siis jokainen meistä.

Saarnan teksti kertoi leskestä, joka antoi viimeiset roponsa kolehtiin. Lesken teko oli esimerkillinen, koska hän antoi vähästään. Laura Laitisen mukaan jokaisella ihmisellä on jotain annettavaa yhteisen hyvän eteen.

– Me olemme Kristuksen kädet ja jalat tässä maailmassa. Toisten ihmisten palveleminen on meidän tehtävämme ja lahjamme. Voisiko meidän lahjamme olla kuuntelemista, auttamista, kärsivällisyyttä, vierellä kulkemista, oman kodin oven avaamista, palvelusten tekemistä toiselle?

– Myös me kirkon työntekijät olemme olemassa seurakuntaa, teitä varten. Petäjävedellä on totuttu tekemään paljon yhdessä. Monet organisaatiot, yhdistykset ja yritykset ovat ojentaneet kätensä ja tarttuneet toimeen, yhdessä on rakennettu monenlaista hyvää. Tehdään edelleen työtä yhdessä, mahdollisuuksia on rajattomasti.

Kirkkoherra Laitinen on tehnyt töitä Petäjävedellä reilun viikon verran. Alku on ollut lupaava: – Vaikka olen uusi kasvo kaikille, kaikki kohtaamiset ovat olleet rohkaisevia ja mieltä lämmittäviä. On tullut olo, että täällä suuntaudutaan ulospäin ja ollaan valmiita ottamaan vastaan, sulkemaan syliin.

Piispa Simo Peura totesi, että uuteen kirkkoherraan kohdistuu monia myönteisiä odotuksia. – Uusi johtaja voi menestyä vain, jos hän saa tukea työyhteisöltä, luottamushenkilöiltä ja seurakunnalta. Yhdessä te teette hänestä tämän seurakunnan johtajan.

Kirkkoherran virkaanastujaisia juhlittiin vielä seurakuntatalolla onnittelujen, puheiden ja kahvin kera. – MY