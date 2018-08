Elämyksellinen konsertti-ilta vanhassa kirkossa

Jukka Leppilammen, Marzi Nymanin, Tove Leppilammen ja Maria Ylipään viime keskiviikkoinen konsertti Petäjäveden vanhassa kirkossa oli elämys.

Kirkon viimeistä sijaa myöten täyttänyt yleisö kuuli taidolla ja tunteella esitettyä gospel-musiikkia. Jukka Leppilammen sävellykset ottivat kuulijat kyytiinsä: Välillä käytiin ylhäällä, korkealla. Väliin levähdettiin alempana, syvemmistä virtauksista nauttien. Musiikin rytmi piti otteessaan ja keinutti. Neljä ihmistä synnytti äänimaailman, joka täytti kuulijansa ilolla.

Konsertin lopuksi seisaaltaan taputtanut yleisö pyysi kvartetilta vielä ylimääräisen esityksen, sen myös saaden.

Kiittävät kommentit

Konsertin jälkeiset kommentit olivat kiittäviä.

– Tykkäsin erittäin paljon tästä musiikista. Ja vaikka ihminen ei olisikaan uskovainen, niin tämä kolahtaa. Nimenomaan nämä soundit, Jimi Hendrix vaikutteet, Leonard Cohen vaikutteet. Kaikki yhteensovitettuna ihan huippujuttu. Ja ne naisten taustalaulut!, kiitteli petäjävetinen Vesa Asunta.

Myös Keuruulta konserttiin saapunut Anna Honkanen oli tyytyväinen.

– Konsertti oli erilainen kuin mitä odotin. En tiennyt paljoakaan heidän musiikistaan, tulin vain katsomaan, millaista tämä on. Oli aika monipuolista. Kyllä tykkäsin, sinällään aika tunteita herättävää musiikkia, sitä oli kiva kuunnella.

Kolmevuotiaan Esra-tytön kanssa konserttia kuunnellut turkulainen Tanja Proctor piti kuulemastaan. Samoin 2,5 vuotiaan Ennin kanssa konsertista nauttinut jyväskyläläinen Elina Paananen.

-Tosi paljon tykättiin konsertista. Se oli sellainen konsertti, jossa pääsee kokemaan tunteita tosi laajalla skaalalla, vaikka jo yhden kappaleen aikana. Valtavasta ilosta suruun, muistoihin ja ikävään, kuvaili Proctor.

-Huikea konsertti. Itse olen kuunnellut näitä biisejä jo lapsuudestani saakka, eli 1980-luvulta. Niitä on kuullut tosi erilaisina versioina. Nyt ne lähtivät lentoon jotenkin eri tavalla, mietti Paananen.

Loppuunmyyty konsertti

Leppilampien, Nymanin ja Ylipään konsertin liput myytiin loppuun jo konserttiaamuna.

Ilman lippua jäivät muun muassa Alajärveltä Petäjävedelle tulleet Ulla ja Ari Anttila. Se ei estänyt Anttiloita nauttimasta konsertti-illan tunnelmasta. Väliajalla maistuivat piknik-eväät kirkkosalmen äärellä, konsertin musiikkiannin pariskunta nautti kirkon eteisestä käsin.

– Me tiedettiin itse asiassa jo lähtiessä, että me ei saatu lippuja. Mutta tultiin kuitenkin, koska tiedettiin, että tämä konsertti on huikea kokemus, totesivat Anttilat.

Helsinkiläiset Maria ja Heikki Kotilainen tulivat Petäjävedelle mökiltään Jämsästä. Heille liputta jääminen oli ikävä yllätys.

-Petyimme. Tulimme tänne hyvissä ajoin viiden jälkeen, mutta kaikki liput olivat jo loppuunmyydyt, emmekä saaneet lippuja. Olemme tässä ulkona sitten kuunnelleet.

– Siellä oli koko eteinen täynnä meitä, jotka emme saaneet lippuja. Kauhean moni kääntyi ja lähti pois. Oli valitettavaa, että missään ennakkoilmoituksessa ei ollut mainintaa siitä, että liput voi varata etukäteen. Toki mekin olisimme varanneet liput etukäteen, jos olisimme tienneet sen olevan mahdollista, harmitteli pariskunta.

-Näissä vanhan kirkon kesämusiikkikonserteissa olemme käyneet joka kesä ihan säännöllisesti, täällä on ollut aivan ihania konsertteja. Tämäkin kuulostaa todella hyvältä, mutta eteisen puolelle kuuluu vähän heikosti. Mutta ei tämä nyt meitä masenna, harmittaa vain pikkaisen. Tulemme tänne kyllä jatkossakin, lupasivat Kotilaiset.

– Ja onhan tämän maailman kaunein puukirkko. Tänne tulee jo pelkästään sen takia, totesi Heikki Kotilainen.

”Ehkä mahtavin kirkko, jossa olemme esiintyneet”

Petäjäveden vanha kirkko teki vaikutuksen myös muusikoihin.

– Tämä on ehkä mahtavin kirkko, jossa olemme esiintyneet, huikkasi Marzi Nyman vastaanottavaiselle yleisölle.

Jukka ja Tove Leppilampi, Marzi Nyman ja Maria Ylipää ovat tunteneet toisensa jo pitkään. Kokoonpanon yhteen tuonut tarina on melkoinen kudos sattumuksia ja yhteisiä tuttavuuksia.

– Mä olen ollut Jukan fani jo ihan teini-iästä saakka, oikeastaan jo ajalta ennen teini-ikää. Ja vanhempani tuntevat Jukan tosi pitkältä ajalta. En muista milloin teimme ensimmäisen yhteisen keikan, mutta olemme me tunteneet jo iät ja ajat, kertoo Marzi Nyman.

-Marian mä tunnen varmaan jo Keisarikunta -elokuvasta saakka. Tein musat siihen leffaan, ja sitä kautta tutustuin Mariaan.

Myös Mari Ylipää on Jukka Leppilampi -fani aikojen takaa.

-Ja kun Maria aloitti teatterikoulun Mikko-poikani (näyttelijä Mikko Leppilampi) kanssa, tuli Mariasta ikään kuin meidän perheen jäsen, kertoo Jukka Leppilampi. Siitä lähtien me ollaan laulettu yhdessä, täydentää Ylipää.

-Toven kanssa olemme puolestaan näytelleet yhdessä musikaalissa, me tunnemme toisemme sieltä. Tove oli Helsingin kaupunginteatterin Tuhkimossa mun haltijakummi. Ja mä olin Tuhkimo, Ylipää muistaa.

-Ja mä olen ihan ipanana kuunnellut, kun Tove laulaa Somewhere-kappaletta West Side Storyssä, kertoo Marzi Nyman.

Entä miten nelikko löysi tiensä Petäjävedelle?

Jäljet johtavat teatterineuvos Ritva Oksaseen, jonka välityksellä syntyi yhteys taiteilijanelikon ja Petäjäveden vanhan kirkon kesämusiikkisarjan moottorin, kanttori Leena Giers-Koljosen, välille.

Ritva Oksasella oli rooli myös itse konsertissa. Teatterineuvos antoi esimakua ensi kesän esityksestään lausumalla runon Aino Suholan Rakasta minut vahvaksi -teoksesta.

Teksti ja kuvat: Hanna Mäkinen, Petäjävesi-lehti