Avoimet puutarhat ihastuttivat

Heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina tutustuttiin erilaisiin puutarhoihin ympäri Suomen Avoimet puutarhat -teemapäivänä. Seitsemättä kertaa järjestetyssä tapahtumassa on ollut vuosittain mukana noin viisisataa puutarhaa: kotipuutarhoja, yleisökohteita ja kauppapuutarhoja. Avoimet puutarhat on kerännyt vuosittain kymmeniä tuhansia kävijöitä.

Petäjävedeltä tapahtumassa mukana oli Juhani ja Leila Lillbergin pihapiiri Kelloperä.

Kelloperän pihapiiriin kuuluu muutaman sadan metrin mittainen taidepolku, jonka varrella on erilaisia veistosideoita.

– Yritän innostaa ihmisiä ideoimaan ja tekemään. Puutarhoissa on muitakin mahdollisuuksia kuin kukat. Tekemällä luontoon sopivia juttuja voi elävöittää pihaa, Juhani Lillberg sanoo. Veistosten materiaaleina Lillberg käyttää usein puuta, kiveä ja terästä. Veistokset ja piha elävät myös talvella.

– Toivon, että pihapiirit olisivat käytössä ympäri vuoden. Käyttämällä hyödyksi talvea saadaan jatkettua puutarhakautta.

Lillbergillä on myös suunnitteilla kirjoittaa julkaisu, jossa on ideoita talvipuistoihin ja -puutarhoihin.

Kävijöitä läheltä ja kaukaa

Teemapäivänä Kelloperällä kävi yli kolmekymmentä vierailijaa Petäjävedeltä ja kauempaakin.

Pengerjokinen Annikki Ijäs vaikuttui paikasta kokonaisuutena.

– Ihan mahtavaa, paljon näkemistä. Hienointa ovat kaikki nämä rakennelmat, polun varrella olevat erikoisuudet, Ijäs sanoo.

Ijäksen paikalle houkutteli naapuri Aira Kivelä. Kivelästä oli mukava päästä katsomaan toisen pihaa.

– Täällä on niin kaunista. Kaikki on niin rehevää, ja kasvaa niin suureksi, ihan kuin eri ilmasto, Kivelä ihmettelee.

Helsingissä asuvat, Keuruulla mökkeilevät Sirkku ja Markku Räty kehuivat Kelloperää:

– Aivan fantastinen, idearikas juttu.

Sirkun sisaren Päivi Vääriskosken mielestä pihassa kaikki istuu hyvin yhteen.

Heinola–Mikkeli-väliltä Kelloperälle saapui Jouni Pekkonen perheineen. – Kierrämme vuosittain avoimia puutarhoja ympäri Suomea. Tänä vuonna valittiin Jyväskylän seutu. Tänään ollaan kierretty jo melkein kymmenen kohdetta. Täältä saa kivoja ideoita omiin pihoihin.

Perennoita ja hyötypuutarhaa

Lillbergien pihapiiri oli nyt ensimmäistä kertaa mukana Avoimissa puutarhoissa, mutta puutarhoista kiinnostuneita Kelloperällä on vieraillut aiemminkin.

– Viime kesänä täällä oli Jyväskylän puutarhaseuran pihakävely: yhtäkkiä paikalle pölähti sata henkeä. Se on aktiivinen seura, jossa puutarhaihmiset hyötyvät toisistaan, Juhani Lillberg kertoo.

Leila Lillbergin mukaan osa kasveista on ollut puutarhassa jo kun Lillbergit tulivat Kelloperälle, osa taas on tarttunut matkaan muiden puutarhoista.

– En tiedä kaikkien nimiä, mutta puutarhaseuran kautta on tullut paljon tietoa ja olen oppinut tuntemaan oman pihan kasveja.

Lillberg on pyrkinyt pitämään mahdollisimman helppohoitoisia kasveja.

– Harvoin on niin pitkää kuivaa jaksoa, että perennoita tarvitsisi kastella.

Monien perennapenkkien lisäksi pihassa on myös hyötypuutarha.

– Sipulia, kesäkurpitsaa ja lehtikaalia tulee itse käytettyä. Niitä voi säilöä ja käyttää pitkin vuotta.

Vaikka puutarhan hoito ja rikkaruohojen kitkeminen on ajoittain työlästä, on se silti Lillbergeille tärkeä harrastus.

– Sitä niin nauttii ulkona olosta ja kauniista ympäristöstä, Leila Lillberg miettii.

Teksti ja kuvat: Vilma Talasjärvi