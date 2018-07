Ritva Oksanen viettää kesän Petäjävedellä uutta luoden

Teatterineuvos Ritva Oksanen viettää tänä vuonna koko kesän Petäjävedellä mökkirauhasta ja kesäkonserteista nauttien. Kaupunkitalon massiivisen julkisivuremontin takia Helsinki ei houkuttele ennen syksyä, eivätkä kiirettä lisää tänä kesänä myöskään kesäteatteriesitykset.

– Keväällä kun minua pyydettiin kesäteatteriin, päätin että ei, nyt olen kerrankin mökillä, kertoo Oksanen.

Varsinaiseksi laakereilla lepäilyksi ei taitelijan kesäohjelmaa voi kuitenkaan kutsua. Esimerkiksi ensi sunnuntaina, 22.7., Ritva Oksanen ja Pedro Hietanen esittävät Saarijärven Kirmoilla rakastetun Älä jätä sinua yksin -esityksen.

Viime keskiviikkona Ritva Oksanen sai mökkivieraakseen tuottajansa Jenni Nikinmaan Aleksanterin teatterista. Palaveripäivään sisältyi saunomista ja uimista sekä tulevan suunnittelua. Erityisen huomion kohteena oli uusi, syksyllä 2019 ensi-iltansa saava esitys.

Työnimeä Rakasta minut vahvaksi –kantavaa esitystä Ritva Oksanen on työstänyt noin puolen vuoden ajan. Mökkiympäristö on tarjonnut luovalle prosessille rauhaisat puitteet.

– Jenni on täällä nyt käymässä ja tarkistamassa, mitä olen yksin saanut aikaan, hymyilee Ritva Oksanen.

Rakasta minut vahvaksi –esityksen käsikirjoituksesta vastaa Aino Suhola ja musiikin sovittaa Pedro Hietanen. Dramatisoinnin tekee Matti Kuikkaniemi. Näyttämöohjauksesta vastaa puolestaan Osku Heiskanen. Ensi-iltaa päästään viettämään syyskuun 6. päivänä 2019.

Ennen ensimmäistä esitystä edessä on muhkea määrä harjoitustunteja ja ajatustyötä.

– Teen edelleen Älä jätä sinua yksin –esityksiä aina silloin tällöin, mutta keskityn myös uuteen esitykseen. Olen varannut ruhtinaallisesti aikaa uuden ulkoa opettelemiseen ja sen miettimiseen, mikä tästä on tullakseen. Tämä on jännin vaihe. Uuden esityksen valmistaminen on lähtenyt alkuun täällä kesämökillä, ja käsissä ja ajatuksissa on nyt se, mikä tästä tulee ja miksi tämä muotoutuu.

Esityksen työstövaiheessa ovat vahvasti mukana myös tunteet.

– Eilen, kun minulla oli surupäivä, rupesin lukemaan Ainon tekstejä. Itkin ja nauroin, ja pääsin eroon siitä surustani. Toisin sanoen ajattelin, että minulla on tehtävä tässä maailmassa. Tehtäväni on tuoda ihmisten tuntoja näyttämölle ja elää niitä ihmisten kanssa, sanoo Ritva Oksanen.

Kuvateksti: Teatterineuvos Ritva Oksasen ja tuottaja Jenni Nikinmaan yhteistyö alkoi vuonna 2014 Meri Oulussa Tankki täyteen -esityksestä. Viime keskiviikkona Nikinmaa vietti palaveripäivän Ritva Oksasen kesämökillä Petäjävedellä. Aiheena oli muun muassa Ritva Oksasen uusi, Rakasta minut vahvaksi –työnimeä kantava esitys, joka saa ensi-iltansa syyskuussa 2019.

– Hanna Mäkinen