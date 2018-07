Kunnan juhlaviikko on täynnä tapahtumia

Ensi viikolla vietetään Petäjäveden kunnan juhlaviikkoa, joka alkaa lauantaina 30.6. auditorio Miilussa järjestettävän pääjuhlan myötä.

Ennen pääjuhlaa kokoonnutaan vanhan kirkon hautausmaalla kello 12 laskemaan kukat ensimmäisen kuntakokouksen puheenjohtajan haudalle ja sen jälkeen on maksuton opastus vanhalla kirkolla. Kahvitarjoilu on ruokala Masuunissa kello 13 alkaen ja varsinainen juhla alkaa kello 14. Kaikki ovat tervetulleita mukaan, eikä erillisiä kutsuja lähetetä. Voit osallistua koko päivän ohjelmaan tai tulla mukaan haluamaasi kohtiin. Juhlapäivänä pääsee tutustumaan juhlanäyttelyihin kirjastossa ja koulun luokissa esitetään vanhoja Petäjävesi-filmejä. Juhlassa on myös myynnissä käteismaksulla Petäjäveden kunta 150 vuotta -juhlajulkaisuja 24 euron hintaan.

Pääjuhlan jatkoja vietetään ravintola Kanttarin musiikkiteltalla, kun lavalle nousee kello 22 petäjävetinen Apassi. Yrittäjien luokkakokoushenkiset tanssit pidetään kello 20 alkaen Loma-Ässässä.

Edellisenä iltana eli perjantaina 29.6. suosittu Petri Nygård viihdyttää kansaa ravintola Kanttarin musiikkiteltalla.

Maanantaina 2.7. on mahdollisuus mennä vanhan kirkon pihalle opettelemaan vanhan aidan rakentamista kello 10 alkaen. Työpajat jatkuvat keskiviikkoon ja maanantaina on puuhastelun lomassa hieno tilaisuus muistella menneitä, kun Maailmanperinnöstä voimaa paikallisiin palveluihin -hanke kerää tarinoita ja muistoja vanhaan kirkkoon liittyen. Tarinat voivat liittyä henkilöihin, historiaan tai paikkaan, kokemuksiin tai kuultuun.

Petäjävesi-seura ja kunta järjestävät vielä maanantaina kello 19 auditorio Miilussa teatteriesityksen, jossa esiintymässä on Laukaan teatteri koskettavalla näytelmällään Viimeiset mitalit.

Tiistaina 3.7. alkaa Toinilassa tapahtua toden teolla, kun ympäristötaidepajat pyörähtävät käyntiin kello 14. Toiminta jatkuu torstaina ja perjantaina samaan aikaan, ja osallistuminen on maksutonta.

Toinilan osalta juhlaviikko huipentuu lauantaina 7.7., kun kello 14 alkaen alueella järjestetään MLL:n ilmainen vilttikirppis, kello 15 Hullu talo -kesänäyttelyn avajaiset ja kello 17 alkaen Taika-Petteri esiintyy sekä ohjaa jongleeraus-työpajan. Tarjolla on monipuolisen ohjelman lisäksi myös herkkuja, joten kokonaisuutta voi ongelmitta kutsua kesäjuhlaksi.

Hullu talo jatkaa talo/koti -teemalla, jonka aloitti Casa non casa -niminen kansainvälinen ammattitaiteilijoiden näyttelysarja viime vuonna. Taiteilijapari Johanna Juvosen ja Biagio Rosan kuratoimassa näyttelyssä mukana ovat kuvanveistäjä Tiia Matikainen, kuvataiteilija Pasi Mälkiä ja kollektiivi Subliimit tulkinnat sekä Jyväskylän Taiteilijaseurasta taidegraafikko Jonna Suurhasko, kuvataiteilija Mari Antjärvi, valokuvataiteilija Rune Snellman ja Johanna Juvonen & Biagio Rosa.

Tiistain 3.7. Hippo-juoksut sekä keskiviikon 4.7. järjestettävä VII Töllin Taipaleen juoksu ovat perinteikkäitä urheilutapahtumia, jotka kerännee suuren joukon reippailijoita myös tänä kesänä.

Torstaina järjestettävä Kirkkokierros järjestetään nyt viidettä kertaa ja tällä kertaa kohteina ovat Toivakan, Luhangan ja Korpilahden kirkot. Ennakkoilmoittautujien määrä on ollut ilahduttava ja retken toteutuminen on jo varmaa. Koska bussissa on kuitenkin yhä tilaa, otetaan kirjastolla ilmoittautumisia vastaan 2.7. saakka.

Torstaina 5.7. on tarjolla myös muuta ohjelmaa, sillä eläkeläisten Suvipäivää vietetään vanhalla kirkolla ja sen jälkeen Lemettilässä kello 12 alkaen. Illalla kello 18.30 on Miilussa tarjolla kansantanssia, kun ISOn tanhuujat esiintyvät kolmen ryhmän (Pisarat, Pauha, Isottaret) voimin. Varmasti laadukas tapahtuma toimii samalla tanhuujille kenraaliharjoituksena ryhmien Prahan esiintymismatkaa varten.

Seppäperinnettä kunniakkaasti ylläpitävät Takomarkkinat järjestetään Kyläsepän pihassa 5.-8.7. Tänä vuonna samassa yhteydessä ratkotaan myös taonnan Suomen mestaruuksia 6.-7.7. Palkinnot jaetaan lauantaina 7.7. kello 18.

Perjantaina 6.7. ravintola Kanttarin musiikkiteltoille saadaan kesän tähtiesiintyjä Modern Talking (reloaded).

Lauantai 7.7. onkin melkoinen superpäivä, sillä jo edellä mainittujen tapahtumien lisäksi silloin järjestetään myös Petäjäveden Yrittäjien kesämarkkinat S-marketin pihassa kello 9-15 ja Sepänpuistossa on käsityöläistori samoilla kellonlyömillä. Urheilunnälkäisille tarjolla on miesten beach volley -turnaus sekä PetPet-Komeetat -jalkapallo-ottelu tekonurmella kello 15 alkaen.

Koko juhlaviikon ajan eli 2.-8.7. Metsäkulman seurantalolla on Karhukirppis ja kahvio.

Sunnuntain 8.7. voi vetää henkeä kello 18 järjestettävässä rantakirkossa, jolle Uimalan ympäristö tarjoaa miellyttävät puitteet. Kyseessä on varsinaisen juhlaviikon viimeinen tapahtuma.

Kesätapahtumia tarjoillaan lisää 18.7. alkaen vähintään viikoittain, kun tänäkin vuonna käynnistyy erittäin tasokas konserttikokonaisuus, Petäjäveden vanhan kirkon kesämusiikkisarja.

Hyvää kesää!

