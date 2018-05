Pian päästään tekemään uutta pintaa

Kirkon korjausremontti etenee lähes aikataulussa ja vielä näyttää siltä, että remontti voidaan saadaan jouluksi maaliin.

Ensimmäiset kuukau­det on mennyt purkami­sessa ja pintojen esiin ottamisessa. Lähes kaikki maalit on nyt käsityönä rapsuteltu pois kestävälle pinnalle. Ainoastaan maalinpoistossa on työskennellyt noin seitsemän henkeä. Odo­tetusti on jouduttu myös uusimaan alttarialueen lattiarakenteita. Alttaritaulu vietiin remontin ajaksi muualle ja alta paljastui 1870-luvun upea alttarimaalaus, joka tulee kuitenkin jäämään piiloon jatkossakin alttaritaulun taakse.

– Kirkos­sa käytetty puutavara on massiivista ja kädentaitoa on sen ajan rakentajille ol­lut, pääarkkitehti Markku Mykkänen luonnehtii.

Pian päästään maalaa­maan seiniä ja pilareita, ja värimaailma alkaa olla selvillä. Sisäkatot peite­tään leveällä paneelilla, joka maalataan. Korkeus asettaa omat haasteensa ja kirkon kattorakenne on muutenkin monimutkai­nen. Korkean kirkkotilan täyttävätkin nyt lähes ko­konaan rakennustelineet.

Pääurakoitsijana toimii Rakennusliike Seiska Oy ja mukana on lukuisia alihankkijoita, ja myös petäjävetisiä työntekijöitä. Remontin kustannus­arvio on 2,4 miljoonaa eu­roa, johon Kirkkohallitus on myöntänyt avustusta 1,45 miljoonaa. Parhail­laan seurakunta ja kunta hierovatkin maakauppoja, joilla voitaisiin rahoittaa myös kirkon remonttia. – SK

Kuvia työmaakatselmuksesta 7.5.2018