Vuoden kestänyt remontti on nyt loppusilausta vaille valmis. Saana, Aava ja Anssi Viinikka pääsevät pian muuttamaan uuteen kotiin ja samalla takaisin Petäjävedelle, josta ovat molemmat alun perin kotoisin.

Suvun hirsitalosta kuoriutui helmi keskelle kylää

Saana ja Anssi Viinikka ovat kohta vuoden verran remontoineet Saanan vanhemmilta, Kaarina ja Antti Koskiselta, ostamaansa taloa Petäjäveden keskustasta. Päivärinta -niminen kiinteistö on kokenut varsinaisen renesanssin: perusteellisella remontilla siitä on kuoriutunut uuteen loistoonsa perinteikäs hirsitalo modernilla twistillä.

Rahaa säästyi purkamalla itse

Vuonna 1948 alun perin liikehuoneistoksi rakennetussa kolmikerroksisessa talossa on runsaasti neliöitä ja suuret ikkunat. Keskikerroksessa on 90, yläkerrassa 50 ja pohjakerroksessa peräti 80 neliötä. Viinikat halusivat kaikki mahdolliset väliseinät pois, jotta tilasta tulisi mahdollisimman avara – ja sitä saatiin. Jopa yksi kantava seinä on korvattu koteloidulla rautapalkilla.

Ulkoapäin talo maalattiin jo pari vuotta aiemmin. Talokauppojen jälkeen viime toukokuussa remontti aloitettiin purkutöillä, jotka tehtiin oman väen voimin. Talosta purettiin kaikki mahdollinen, jopa alakerran betonilattia kaivettiin pois. Jäljelle jäi oikeastaan vain hirsinen ruoto ja vesikattokin näkyi alakerrasta. Purkutöissä ei tullut eteen mitään yllättävää, muutama katon välivasa ylä- ja alakerran välistä vain uusittiin.

Vanha Keskisuomalainen talon rakentamisvuodelta löytyi muistona seinien välistä sekä vanhaa paneelia etiketillä. – Hyvin vähän tätä on aiemmin remontoitu, 60-luvulla on tehty keskuslämmitys, Saana Viinikka kertoo.

Valkoista, mustaa ja rouheita hirsipintoja

Syksyllä aloitettiin uuden rakentaminen. Pääsuunnittelijana toimi arkkitehti Tuomo Markkanen, Antti Koskinen on ollut työmaan valvoja, timpurina paikallinen yrittäjä Timo Hiiliaho ja uudet sähköt veti Timo Koskinen. Kaikki on uusittu viemäreistä ja sähköistä lähtien. Loppusilaukset ja sisustukset ovat vielä kesken, mutta muutaman viikon päästä päästään muuttamaan uuteen kotiin ja puolitoistavuotias Aava-tytärkin pääsee aloittamaan leikit uudessa kodissa.

Ulko-oveen valittiin sähkölukko, johon saa liitettyä kodinturvatekniikkaa. Eteisestä haluttiin mahdollisimman iso ja suuret peiliovelliset kaapit tuovat alakertaan avaruudentuntua. Koko keskikerros on yhtenäinen tila ja keskellä taloa on portaat alakertaan sekä kaakelipintainen takka. Vanhaa hirsiseinää jätettiin näkyviin ja se sai puhtaan pinnan soodapuhalluksella.

Lattiamateriaaliksi valittiin vinyyli, joka on joustavampi kuin laminaatti, ja kestää hieman paremmin kosteuttakin esimerkiksi eteisessä. Seinät ovat raikkaan valkoiset ja isäntä valitsi keittiöön yhden seinän väriksi hiilenmustan ja kaapistot ovat kiiltävän valkoiset. Miesten ideoimana seinään upotettiin myös kiinteä lasivitriinihylly valoilla. – Aluksi olimme suunnitelleet keittiön ihan eri tavalla, mutta Keittiömaailman suunnittelijat osasivat kastoa tilaa eri tavalla ja päädyimme heidän ehdotukseen, Viinikat kertovat.

Yläkertaan rakennettiin kaksi suurta makuuhuonetta sekä upea pukeutumishuone. Alimpaan kerrokseen saatiin moderni, tummanpuhuva saunaosasto, jossa on myös toinen wc. Kiinteitä hyllyjä keksittiin tehdä myös suihkuun shampoopulloille. Saunassa on käytetty haapapaneelia ja lauteet suunnittelee Saanan siskon mies, joka on kuulemma varsinainen saunamajuri.

Alakerrassa on entisessä juureskellarissa kodinhoitohuone, iso autotalli sekä aula ja oleskeluhuone, jota on perheen kesken sanottu arkuntekohuoneeksi. Siellä Kaarina Koskisen äiti Taimi Salminen aikoinaan verhoili ruumisarkkuja. – Sellainen nitomisen ääni sieltä kuului, Saana Viinikka hymyilee.

Remontissa vaihdettiin vanha öljylämmitys ilmavesilämpöpumppuun, joka lämmitti hyvin nyt kovilla pakkasilla. Keskuspölynimuri asennettiin, koska Viinikat tykästyivät siihen jo edellisessä Jyväskylän kodissaan.

Ensi kesänä rakennetaan vielä olohuoneen pariovista avautuva suuri terassi. Myös salaojia tehdään keväällä ja tuhannen neliön tontilla riittää puuhaa tuleville vuosille.

Melkoinen historia

Vanhaa taloa remontoidessa rahaa saisi kulumaan kuinka paljon tahansa ja enemmän kuin uuteen taloon. Budjetissa kuitenkin jämptisti pysyttiin ja kaikki menekit laskettiin aina hieman yläkanttiin, jotta vältyttäisiin yllätyksiltä. Mitään turhaa ei myöskään lähdetty tekemään.

Talon rakennutti sähköliikkeeksi vuonna 1948 Vuorio ja 1950-luvun alussa siinä toimi osuuskassa. Kaarina Koskisen vanhemmat Taimi ja Joel Salminen ostivat talon vuonna 1952. Salmisen perheen kotia vuokrattiin myös liikehuoneistokäyttöön kukkakaupalle ja myöhemmin kellosepänliikkeelle. 50-luvun puolivälissä Salmiset perustivat hautaustoimiston ja perheen isä työskenteli myös suntiona, yhteiskoulun talonmiehenä sekä taksiautoilijana. Lapsista Seppo Salminen jatkoi myöhemmin hautaustoimistoyrittäjänä ja talon siirryttyä Koskisille, siinä toimi Kaarinan yritys Petäjäveden fysikaalinen hoitolaitos Fysio, jonka toimipiste on nyt entisessä Siwan kiinteistössä.

Viinikat ovat molemmat kotoisin Petäjävedeltä ja paluu kotikulmille tuntuu hyvältä. Täällä on tukiverkkoa ja lapsen hyvä kasvaa. Talo on täynnä muistoja ja elämää. Nyt se saa jatkaa suvussa. – Kyllä kun äiti näkisi, niin kyllä tykkäisi, Kaarina Koskinen tuumaa.

















































Kuva: Anssi Viinikka







Teksti ja kuvat: Suvi Kallioinen