Rakastetussa suutarin talossa alkoi uusi elämä

Meeri Ek osti Suutarintieltä entisenä suutarin talona tunnetun, vuonna 1948 valmistuneen vaaleansinisen rintamamiestalon. Siinä nyt Meerin kanssa asuu tyttäret Pinja ja Isla sekä kaksi kissaa, Milli ja Tiikeri. Parin kuukauden aikana Meeri Ek on saanut toteuttaa sisustusunelmiaan ja koti on täynnä tarinoita.

– Tykkään, että esillä on tavaroita, joilla on tarinoita. Meillä on vanhaa, ajattomia klassikoita sekä pieniä määriä designia.

Ulko-ovikin on sininen, pihassa nököttää potkukelkka. Kun astuu sisään, jo porstuassa on kauniita asetelmia. Esillä on vanha rautainen silitysrauta, joka on alun perin ollut talossa; edellinen omistaja jätti sen muistoksi. Kauttaaltaan valkoisessa eteisaulassa on keinu ja puolapuut. Vanhojen ovien maalipinnat on jätetty rouheiksi; niiden ikä saa näkyä. Lattialuukusta pääsee pieneen viinikellarintapaiseen.

Keittiössä on isot ikkunat ja puuhellaa lämmitetään melkein päivittäin. Marimekkoa, Iittalaa ja muuta pientä designia näkyy siellä täällä. Puuhellan hyllyllä on vanhoja pulloja ja kuvia suutarista, joka on aikoinaan asunut ja työskennellyt talossa.

Keittiöstä tila jatkuu avoimena ruokailutilaan ja olohuoneeseen. Vanhan pöllöopetustaulun lisäksi Ek tilasi upean Petäjävesi-aiheisen julistetaulun. Keittiönpöytä oli ensin liian pitkä, mutta kätevä emäntä pyysi apua sen sahaamiseen pienemmäksi – ja johan tuli mittatilauskokoinen. Omasta mummolasta on muistona 60-luvun siro sohva ja emännänkaappi on talon alkuperäinen.

Makuuhuoneeseen avautuu pariovet. Sinne Ek on koonnut persoonallisia asetelmia hyllyille. Piano muistuttaa lapsuudenharrastuksesta, kauneimmat vaatteet on koottu rekkiin esille, vanha Petäjäveden yhteiskoulun aikainen maailmankartta on seinällä komea ja pönttöuuni lämmittää nurkassa.

Alakerrassa valkoisten seinäpintojen lisäksi kukkatapetit olivat edellisten asukkaiden valitsemia ja miellyttivät Ekin silmää ja sopivat hyvin talon henkeen.

Dokumentointi on tärkeää

Yläkerrassa Ek on todella laittanut tuulemaan, ja sinne on tytöille sisustettu kauniit lastenhuoneet. Ek maalasi seinät ja katot, tapetoi itsekseen ja ensimmäistä kertaa koskaan. Hän maalasi myös lattialaminaatit puhtaanvalkoisella ja ilme raikastui kovasti. Myös listoittaminen sujui ihan, vaikka Ekin omien sanojen mukaan hän ei ”todellakaan ole mikään käsityöihminen”.

Valkoiset pinnat ja huolella valitut tapetit luovat upean pohjan lastenhuoneen värikkäille tavaroille. Vanhat ovet ovat myös yläkerrassa rouheassa vanhassa maalissa. Edelliset asukkaat olivat remontissa säästäneet myös vanhan kiinteän laatikoston sellaisenaan, ja sinne sujahtavat kivasti Islan pikkulelut.

Myös talon alkuperäiset, puukarmiset ikkunat on korjattu ja entisöity.

Ulkosauna on perinteinen, ja sen mustat hirsiset lauteet ovat edellisten omistajien käsialaa. Pienen pukeutumistilan ikkunalla roikkuu kutsuvasti koristevalot. Saunarakennuksen toiseen päätyyn saisi joskus askartelutilan pienellä ehostuksella, Ek haaveilee.

Edelliset asukkaat ovat olleet myös puutarhaihmisiä, joten kevät onkin jännää aikaa kun saa seurata mitä pihasta alkaa nousta.

Noin sadan neliön talossa on tilaa tarpeeksi. Vanhasta talosta löytyy kulmaa, sokkeloa, sisäikkunaa, matalaa ja korkeampaa kattokorkeutta – joten tunnelma on ilman muuta kodikas. Ennen vanhan talon ostamista, piti kuitenkin tarkkaan itse selvittää talon kunto, tehdyt remontit ja tulevat korjaustarpeet. Ek tyttöineen myös yöpyi talossa ennen ostopäätöstä. Kaikista remonteista oli pidetty kirjaa ja ennen ostopäätöstä teetettiin myös perusteellinen kuntoarvio.

– Kaikki korjaukset oli tehty huolella ja vanhaa säästäen ja ne on myös dokumentoitu. Tämä on ollut rakastettu ja hyvin pidetty. Tuntuu, että kotona ollaan.

Kurkista ihanaan kotiin:

Teksti ja kuvat: Suvi Kallioinen