Auraamisella päästään pelaamaan aiemmin

Jyväs-Seudun Pienkaivurit Oy:n työntekijä Mika Pellikka aurasi maanantaina tekonurmikentän pyöräkuormaajalla. Lunta jätetään vain viisi senttiä, joten työ on tarkkaa hommaa ja tärkeintä Pellikan mukaan on kauhan asento. Jos aurauksen jälkeen kelit oikein suosivat, lumet voivat sulaa jopa viikossa.

Petäjävetistä osaamista Keski-Suomeen

Petäjäveden tekonurmikentän aurausta ei ole viime vuosina edes tarvinnut harkita, kun ei ole ollut juuri luntakaan. Tänä talvena on nähty lumiennätyksiä ja Petäjäveden kunta ja Petäjäveden Petäjäiset päättivät teknisen johtajan Janne Koskenkorvan mukaan puolittaa aurauskustannukset, jotta pelaamaan päästään aikaisemmin keväällä. Lunta tuli heti auraamisen jälkeen, mutta ilmojen lauhtuessa, se sulaa kyllä nyt nopeammin.

Kaikki Petäjäveden liikuntapaikat ovat lähestulkoon maksuttomia ja kuntosalinkin vuosimaksu on todella edullinen. Koskenkorvan ja Petäjäisten näkemyksenä onkin, että aikaistetun tekonurmikentän käyttöönoton myötä vuoroja voitaisiin vuokrata myös ulkopaikkakuntalaisille.

Kentän urauksen hoiti maanantaina petäjävetisten Aila Viinikan ja Pentti Leppäsen luotsaama yritys Jyväs-Seudun Pienkaivurit Oy. Onneksi pyöräkuormaaja sai tiputettua lumet aitojen ja verkkojen yli, niin homma sujui ripeästi yhdessä päivässä. Yritys hoiti jo viime viikolla Äänekosken tekonurmen ja loppuviikosta ajellaan tekonurmihommia myös Jyväskylässä.

Leppänen on aloittanut alan yrittäjänä jo vuonna 1977, joten kokemusta piisaa. Yritys tekee monipuolisesti maanrakennustöitä ja kaivinkoneurakointia laidasta laitaan niin isoille kaupungeille, kuten Jyväskylälle, sekä yksityistalouksille. Suurin osa työmaista on Jyväskylässä, joten oli mukavaa vaihtelua tulla välillä urakoimaan kotikuntaan. Heidän omassakin perheessä on kovia jalkapalloilijoita. – SK

Yritystä pyöritetään kotikonttorilta Petäjävedeltä Karikkojärven rannassa sekä yrityksen toimitiloissa Jyväskylässä Seppälänkankaalla. Marssijärjestys yrityksessä on, että Aila Viinikka on toimitusjohtaja ja Pentti Leppänen työpäällikkö. Jyväs-Seudun Pienkaivurit Oy työllistää väkeä kausiluontoisesti kesällä enemmän, parhaimmillaan jopa 15 henkeä.