Tonnin Lukuklaani -voittopotti Kintaudelle

Koulukirjaston kehityskilpailu Lukuklaaniin tuli viime syksynä yli 400 hakemusta ala- ja yhtenäiskouluilta ympäri Suomen. Kintauden koulun 25 oppilaan kolmosluokka osallistui unelmien koulukirjaston suunnittelukisaan ja voitti tuhat euroa koulun kirjaston kehittämiseen. Opettaja Tiina Kortemäki kävi viime viikolla pokkaamassa lasten palkinnon Keski-Palokan koululla.

Kintauden koululla ei ole varsinaista kirjastoa, ja tilanpuutetta meinaa koulunjohtaja Heikki Tyrväisen mukaan olla taas muutenkin. Tosin tulevaisuuden oppilasennuste on kääntymässä alaspäin, mutta vielä ensi syksyllä aloittaa runsas määrä, yli 20 ekaluokkalaista.

Koulun kirjahyllyt löytyvät nyt iltapäivätoiminnan luokasta. Lisäksi kirjastonjohtaja Heli Laitinen kokoaa luokille kirjalaatikoita, joihin kokoaa 20-30 kyseiselle ikäryhmälle suunnattua, monenlaista kirjaa, jotta kaikille löytyisi mieleistä luettavaa.

Voittosummalla hankitaan kouluun lisää lukemista, mutta ei oppikirjoja. Unelmien koulukirjasto jää edelleen haaveeksi, mutta oppilaiden suunnitelmassa on Kortemäen mukaan myös sellaista, mitä voitaisiin helposti toteuttaa, kuten löhöilypaikat. – Kun löytyy mieleinen lukupaikka, lukeminenkin voi alkaa kiinnostaa enemmän.

Oppilaat toivovat, tietoa, jännitystä, hyvää mieltä ja huumoria, ja moni lukee erilaisia lasten kirjasarjoja. – Meillä kaikki lukee kunhan on mieleistä luettavaaa, Kortemäki kehuu.

Oppilaiden yhdessä laatimasta hankehakemuksesta todellakin huokuu runsas mielikuvitus ja toiveet ovat paikoin jopa runollisia.

Oppilaiden laatima hakemuskirje: “Unelmien koulukirjasto Kintaudelle!!!

Meidän koulun unelmien koulukirjastossa on akvaario, koska se innostaa lukemaan ja siellä on hienoja kaloja. Kirjastossa on myös pöytä, jossa on junarata. Junan vaunuissa on kirjoja. Pöydän keskellä on pieni pyörivä kirjahylly, jossa on kaksi kerrosta kirjoja. Keskellä kirjastoa on kirjalabyrintti, jonka sisällä on lököilyhuoneita. Sisällä on myös paljon kirjoja ja kirjahyllyjä. On myös paljon umpikujia ja myös vääriä reittejä.

Kirjastoon on hankittu riipputuoli, jossa on mukava lukea kirjoja. Kirjaston yhdellä seinällä seisoo kirjahylly. Kirjahyllyssä on iso alahylly, joka on täynnä erilaisia lautapelejä. Pelejä on esimerkiksi Quixo, Afrikan tähti jne. Kaikki ylähyllyt on täynnä kirjoja. Siellä on kaikenlaisia etsiväkirjoja ja hevosiin liittyviä kirjoja.

Kirjastoa komistaa iso puu. Puussa on linnunpesä oksalla. Siellä on myös sohva, lehti ja köynnös, jossa on kukkia. Siinä on iso kirjahylly ja karhutuoli. Köynnöksen päällä olevilla kukilla voi istua ja roikkua. Karhutuolin vieressä on pikachu-tuoli. Linnun pesässä on pieni pöytä, jolla on keksiä ja mehua!

Pöydän äärellä on mukava lukea kirjoja. Kirjaston oven vieressä on tyynyjä, joilla voi makoilla tai istua ja lukea kirjaa ja katsella kirjan kivoja kuvia. Tyynyjen vieressä on erivärisiä vilttejä, joita voi ottaa jos haluaa. Jos on kylmä, niin voi lukea kirjaa istuen ja makoillen viltin alla. Kirjastossa voi olla tramppa, jossa voi lukea ja pomppia ja tehdä temppuja. Sohvalla voi makoilla ja lukea.

Kirjaston katosta roikkuu verkko, jossa voi lukea. Ja makoilla. Verkossa on tyynyjä ja vilttejä. Kirjaston takanurkassa on pimeä huone. Seinässä on loistavia tähtiä. Huoneen takanurkassa on patjoja, vilttejä ja tyynyjä.”

Teksti ja kuvat: Suvi Kallioinen