Lasten ja nuorten juhlaviikko alkaa tänään!

Puheenjohtaja Kati Avikainen ja sihteeri Soile Juntunen nauravat, kuinka Vanhiksen konserttitapahtuman ideointi lähti iloisesti lapasesta. Tänään sunnuntaina 11.2. alkaakin runsas tapahtumaviikko, johon kymmenet eri tahot järjestävät oman tapahtumansa yksin tai yhdessä. – Koululaisille tätä tehdään, Avikainen tiivistää vanhempainyhdistyksen toimintakulttuuria. Mukaan toivotaan lisää aktiivisia jäseniä. Hallitukseen kuuluvat myös Martti Huuskonen, Seija Kotamäki, Eliisa Lindholm, Anna-Leena Hietala ja koulun edustaja Ismo Hyvönen.

Vanhiksella lähti lapasesta: Viikko on täynnä iloa ja menoa

– Täällä on ollut usein lastenkonsertteja, mutta nyt haluttiin vaihtelua. Konsertin ympärille piti kehitellä jotain, että saataisiin ihmisiä tulemaan. Ja siitä se sitten lähti, lapasesta, Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys Vanhiksen puheenjohtaja Kati Avikainen ja sihteeri Soile Juntunen nauravat.

Kohta onkin jännät paikat, sillä ihan kohta starttaa 150 lasissa -lasten ja nuorten juhlaviikko kunnan 150-juhlavuoden kunniaksi. Viikko on ideoitu ja organisoitu Vanhiksen puolesta, mutta yli odotusten kunta, seurakunta, lukuisat yhdistykset ja yritykset ovat lähteneet mukaan ideoimaan omia tapahtumiaan. Kokonaisuudessa on lähes 50 eri tapahtumaa, osa on jo olemassa olevia toimintoja, joihin on viikolla avoin pääsy kaikille, mutta suurin osa on aivan uusia menoja lapsille, nuorille, perheille ja vanhemmille.

Aina ei tarvitse olla muiden järjestämää

Avikaisen mukaan Vanhiksen toiminta on tosi pientä, ja jos ei eri yhdistykset ja yritykset olisi lähtenyt mukaan, ei juhlaviikko olisi toteutumassa näin suuressa mittakaavassa. – Olemme saaneet mukaan kaikki tahot, jotka tekevät jotain lasten ja nuorten parissa täällä, mutta myös muitakin toimijoita. Ajattelimme, että jokainen taho ideoi ja vastaa omasta tapahtumastaan, jolloin juhlaviikon järjestelyvastuu ei kasaudu yksistään jollekin liian isoksi, Juntunen iloitsee. Vanhiksen itse järjestämää on sunnuntainen loppuhuipennus, jolloin Mölyapinoiden konsertin lisäksi saadaan musiikki- ja esiintymispajoja.

Kun tehdään itse ja yhdessä, saadaan mitä halutaan. – Aina ei tarvitse olla kunnan järjestämää, kuntalaiset voivat itsekin vaikuttaa mitä tänne saadaan, Juntunen sanoo. – Samalla myös Vanhis hakee itselle näkyvyyttä ja ehkä myös uusia jäseniä, ja niitä ollaan jo saatukin, Avikainen komppaa.

Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys on ollut aktiivinen kauppojen energiajuomien myyntirajoituksissa alaikäisille, se pyörittää KinoMetson elokuvissa leffakioskia, ja tuotoilla on osallistuttu oppilaiden ylimääräisiiin uimahallireissuihin, sillä alakoulussa on mahdollista viedä vain kaksi luokkaa per lukuvuosi uimaan. Aikaisemmat välituntipaketit hankkii nykyisin aktiivinen Kirkonkylän koulun oppilaskunta. Lisäksi Vanhis jakaa keväisin luokkastipendin.

– Päätehtävänä on kuitenkin toimia kodin ja koulun välillä, ja oppilaita varten me tätä teemme, Avikainen kuvaa.

Vaikka ja mitä

Juhlaviikko aloitetaan laskiaissunnuntaina seurakunnan järjestämällä Tapsantailla; perhekirkko, lounas Yhteisvastuun hyväksi sekä laskiaisrieha seurakuntakodilla ja pihapiirissä avaavat tapahtumaviikon. Iltapäivällä päästään metsäretkelle ja makkaranpaistoon Pengerjoen hirvimiesten kodalle. Tapsantai -nimellä halutaan kunnioittaa eläkkelle jäänyttä kunnan vapaa-aikatoimenjohtaja Tapani Nislinin upeaa uraa ja työtään lasten ja nuroten hyväksi – kohta päästään siis yllättämään myös Nislin.

Maanantaina Kuntalassa on lasten ystävänpäiväkorttien askartelupaja ja kunnanjohtaja on luvannut olla menossa mukana. Päivän aikana pääsee myös tutustumaan kunnantaloon. SPR järjestää Freesissä ensiapuneuvontaa alle viisivuotiaiden kanssa omalla nukella tai nallella, ja samalla aikuisetkin saavat neuvoja tapaturmien ensiapuun. Iltapäivällä partiolaiset järjestävät toimintapisteitä Feenixin pihassa ja vanhemmat saavat tulla mukaan. Illalla naisvoimistelijat pitävät alle kouluikäisten lasten jumppatuokion. Sekä maanantai- että tiistai-iltana saa tutustua mopopajan toimintaan entisellä kässäkoululla.

Tiistaina seurakunnan perhekerhossa ollaan laskiaistuulella ja Aamumaan grillissä on tulet makkaranpaistoon. Sekä Kintauden että Petäjäkallion päiväkodeissa on ulkoilutapahtuma. Illalla on avoin tanhukerho pienille ja isommillekin tanssijoille, sekä avoimet futsaltreenit.

Keskiviikkona nähdään Kino Metson kolme elokuvaa, lapsille on Ferdinand -piirretty ja Vanhiksen kiska palvelee. Kintaudelle kannattaa lähteä kauempaakin, sillä nuorisoseurantalon perinteiseen peli-iltaan saadaan hauskat sumopainipuvut! Keskiviikkona on myös avoin koru-, saippua- ja askartelukerho. Illalla on rusettiluistelua tai jäädisco, ja jos jää puuttuu, niin tanssitaan muuten vaan. Kaukalolla on myynnissä kuumaa mehua ja rallikalustoesittelyä.

Torstaina on avoimet ovet Petäjäkallion päiväkodilla. Iltapäivällä lukion abit ajelevat rekan kyydissä ja heittelevät karkkeja. Illalla psykologi Keijo Tahkokallio luennoi vanhemmille lasten kannustavasta kasvatuksesta, ja samaan aikaan kirjastolla luetaan satuja, muovaillaan ja pelataan lautapelejä. Uutta lajia pääsee kaikenikäiset testaamaan ParkourSPECIAL! -tapahtumassa.

Feenixillä on monenlaista toimintaa koululaisille koko viikon ajan: AVOINNA! -toimintaa, SÄBÄÄ! ja huipentumana perjantain LANIT!, jotka jatkuvat aikuisen valvonnassa lauantaiaamuun asti, ja mukaan pitää ennakkoilmoittautua. Hammashoitola järjestää alakouluille kuvaamataitoaiheisen välipalakilpailun ja voittajat julkistetaan ja palkitaan perjantaina. Perjantaina on avoimet ovet Kintauden päiväkodilla. Lukion vanhojen tanssit pyörähdellään aamupäivällä ja illalla. Perjantaina kirjastolla jatkuu satuhetket. Ja Kintaudelle saadaan temppurata 5-vuotiaille ja eskareille sekä 1-2-luokkalaisille.

Huipentumana apinamainen meno

Lauantaina on perinteinen MLL:n Petäjävesi Peuhaa -tapahtuma kirppiksineen. Petäjäveden mielenterveysseura ja Suomen Mielenterveysseura järjestävät koulutuksen nuoren mielen ensiavusta Lemettilän tilalla.

Viikko huipentuu sunnuntain kitara-, lyömäsoitin ja impropajoihin, joihin on ennakkoilmoittautuminen. Mukaan voi tulla vaikkei olisi aiempaa kokemusta. Mölyapinoiden konsertti alkaa Miilussa iltapäivällä ja se sopii kaikenikäisille lapsille ja lapsenmielisille.

Tapahtumien viimeisimmät tiedot voi tarkistaa pitkin viikkoa täältä. – SK

Viikko huipentuu Miilussa pidettävään Mölyapinoiden lastenkonserttiin. Vanhiksen väki toivoi välillä jotain uudenlaista lasten musiikkia Petäjävedelle ja kunnasta saatiin tukea idealle. Ennen konserttia bändistä Juha ja Esko Mäki pitävät kitara, rumpu- ja improvisaatiopajat, joihin on ennakkoilmoittautuminen. Juha Mäki on Neljänsuoran kitaristi ja Esko Mäki on toiminut Neljänsuoran rumpalina, joten kokemusta musiikki- sekä myös opetushommista löytyy.