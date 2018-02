Ilmianna tai tee hyvä teko!

Petäjävesi-lehti ja Petäjäveden kunta haastaa kaikki petäjävetiset hyvän tekemiseen kunnan 150-juhlavuoden kunniaksi!

Tavoitteena on pistää hyvä kiertämään ja saada kesään mennessä kasaan 150 hyvää tekoa Petäjävedellä ja ylikin saa mennä! Petäjävesi-lehdelle voi lähettää tekstiviestillä, sähköpostilla tai facebookin kautta viestin otsikolla 150 hyvää tekoa omasta tai toisen tekemästä hyvästä teosta Petäjävedellä. Hyväntekijöiden nimet jäävät vain toimituksen tietoon ja teot julkaistaan nimettömänä. Tässä hyviä tekoja tähän mennessä:

150 hyvää tekoa Petäjävedellä

1. Kyllä tuli hyvä mieli ja suupielet kääntyi hymyyn, kun töistä kotiin tullessa vastassa oli valmiiksi kolattu piha. Kiitos iloisen yllätyksen ahertaneelle koululaiselle.

2. Tuttava antoi itse tekemänsä käsityön lahjaksi ihan vain ilahduttaakseen. Kiitos siitä, lämmitti mieltä!

3. Naapuri toi lehden tullessaan yhteispostilaatikosta meidän postilaatikkoon, niin ei tarvinnut itse lähteä pakkasessa hakemaan.

4. Minua pyydettiin mukaan mittauksiin ja kuntosalille, ja siitä tuli tervetullut olo.

5. Puoliso keittää joka aamu kahvit ja laittaa kupin minulle valmiiksi.

6. Naapuri toi ovelle pieneksi jääneen lapsen juhlamekon, joka oli meidän tytölle mieluinen. Kiitos kivasta eleestä! Hyvät naapurit tekevät kodikkaan olon!

7. Naapurit lähtivät matkoille ja 6- ja 4-vuotiaat lapset kävivät oma-aloitteisesti kolaamassa heidän pihansa pienillä lasten lumikolilla. Kyllä olivat punaposkisia ja tyytyväisiä lapsia pitkän urakan jälkeen! – Ilahtunut äiti

8. Autoin opea liikkavälineiden siivouksessa.

9. Yllätin perheen minilomalla.

10. Ystävällinen kuski auttoi kun naisihminen jäi auton kanssa peilijäisellä tiellä pinteeseen. Kyllä tällä kylällä apua saa jos pyytää!

11. Lämmin kiitos Vanhikselle upean juhlaviikon järjestämisestä.

12. Käydessäni kauppareissulla autoin erästä mummua kauppakassin kantamisessa ja kotimatkallaan potkurilla hiekoitusta väistäen: molemmille tuli hyvä mieli. Mahtavaa järjestöauttamista on, kun käymme vanhuksien luona piristämässä heidän arkeaan: tulee hyvä mieli molemmille ja he odottavat uudestaan kyläilemään. Toisen auttaminen antaa elämälle sisältöä.

13. Iloinen yllätys. Tie Teerijärvensuolle aurattu. Nyt voi suunnata luontoretkelle hienoon suoluontoon ja Tampinpurolle. Suuret kiitokset!

14. Kesätyöpaikan tarjoaminen oppilaille on vähintäänkin mainitsemisen arvoinen kunnan 150 hyvää tekoa -juttuun!

15. Kiitos lumityöavusta anoppi ja appi, ihanaa huomata että on lumityöt tehtynä kun on töistä saavuttu. Kiitos myös naapuri, joka auraat traktorilla kulkuväyliä ja pihoja.

16. Kiitos traktorimiehille – tekevät selkeät tiet ja kiskovat liukkailla hangesta, auttavat aina eivätkä valita. Ei sivukylä ilman heitä elä.

17. Kiitos naapurille, joka teit lumityöt yhteiseltä postilaatikolta!

18. Kyllä oli iloinen yllätys odottamassa palattuamme kotiin reissusta. Joku ystävällinen oli lainannut meidän kolaamme ja aurannut meidän tien. Lämmin kiitos kolan lainaajalle!

19. Kiitos paikalliselle yrittäjälle sadeasujen lahjoituksesta.

20. PetPet 07/08 vanhempien talkooporukassa talkoilu on hauskaa ja palkitsevaa. Niin hyvä porukka ja talkoohenki, että on pelkästään ilo olla mukana <3

21. Naapuri tarjosi kyydin harrastukseen, kiitos!

22. Ystävänpäivänä Masuunissa 7.-luokkalainen tet:issä ollut poika ilahdutti loistavalla asiakaspalvelulla.