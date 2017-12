Vuoden ensimmäinen lehti ilmestyy loppiaisen jälkeen

Lehden väki jää ansaitulle joulutauolle ja toimitus on viikolla 52 suljettu. Kiireellisissä asioissa voit soittaa tai laittaa viestiä Hannalle 050 433 8300 tai Suville 050 366 7691.

Vuoden 2018 ensimmäinen lehti ilmestyy loppiaisen jälkeen keskiviikkona 10.1.2018 ja siihen aineisto on jätettävä maanantaihin 8.1. mennessä.

Ihanaa joulua kaikille ja onnellista uutta vuotta 2018!

Pääkirjoitus 20.12.2017:

Joulu tuo hyvää tahtoa ihmisten kesken

Petäjävesi-lehtiä 60- ja 70-luvuilta selaillessa huomaa kuinka monipuolista, paikallista joulumarkkinaa ja tarjontaa on täällä ollut silloinkin. Lehdissä ilmoittelevat joulupukit, ruokakaupasta saa lipeäkalat ja kielimakkarat, etukäteen voi tilata porkkanat ja punajuuret, on hyasinttiä, tossua, kemikalioita ja huokeita lahjoja, jouluksi uusi leninki, käytännöllisiä paketteja, edullisia tilaisuuksia. Petäjävetinen joulu on ollut myös silloin herkkujen, haaveiden ja toteutuneiden toiveiden aikaa.

Päätoimittaja Martti Mantila kirjoittaa 22.12.1977 Petäjävesi-lehden pääkirjoituksessaan: ”Tuskin mistään on kirjoitettu niin paljon kuin joulusta.” Olen Mantilan kanssa samaa mieltä, ja on vaikea pukea sanoiksi joulun lämpöä, rauhaa ja tunnelmia, joita teille lukijoille toivon.

Mantila tulee siihen tulokseen, että joulun sanomassa on kuitenkin jotain selvää ja yksinkertaista: ”Se julistaa hyvää tahtoa ihmisten kesken. Mitä muuta tarvitaan tässä ja nyt?”, hän kysyy 40 vuotta sitten. Samaa kysymystä voitaisiin todellakin esittää nyt, ja olisi ihan tarpeenkin. ”Mikä paratiisi tämä maailma olisikaan jos se toteutuisi!”, Mantila kirjoittaa muste roiskuten. Hän miettii sanan voimaa ja sitä, kuinka juuri niillä hyvillä sanoilla saadaan suuria aikaan.

Haluan toivottaa Mantilan sanoin teillekin, hyvät tämän päivän Petäjävesi-lehden lukijat, hyvän tahdon joulua! Ja riittäköön tämän joulun valo koko ensi vuodeksi!

– Suvi Kallioinen