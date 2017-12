Pakinoitsija-Markkukin on jo joulutuulella

Viikon 50 Petäjävesi-lehden pakina: Jouluostoksilla

Heikki Pipari ja Mikko Manteli sukelsivat suuren tavaratalon uumeniin tuhansien muiden päätään pyörittävien miespolojen joukkoon. Ei ole helppoa miehen elämä joulun alla, ei. Rintaliiviosastolta on paettava viimeistään silloin, kun myyjä lähestyy ja kodinkone puolelle eksyttäessä liikutaan todella vaarallisilla vesillä

Mikko: Mitäpä viime jouluna keksit?

Heikki: Ostin pienen pullon eroottisia tuoksuja.

Mikko: Kuinka itämainen tuoksu toimi noin loppupeleissä?

Heikki: Kumpaisellekin tuli pää kipeäksi ja piti tuulettaa kämppää koko joulupäivä.

Mikko: Siinä jäi sitten sun entiset lemmentappajat toiseksi.

Heikki: Mitä tarkoitat?

Mikko: Ne valkoiset pitkät kalsarisi.

Heikki: Se on kyllä totta. Kalpenivat entisestään sen myrkyn rinnalla.

Mikko: Tänä vuonna ei sit ainakaan Yang Yangia?

Heikki: Yksi rasti vähemmän.

Tonttumyssyn sisällä suoritettava mietintä on oltava hyvin perusteellista ja harkittua, rakkoja ja käytäväkilometrejä kaihtamatta. Itsesuojelu vaisto antaa lisäpontta lahjan etsintään ja jossakin hyllynvälissä se Bethelemin tähti vihdoin välähtää väsyneen aivosolun uumenista.

– Tässä se on. Tämän sen on pakko olla. Nopealle päätökselle antaa lisävauhtia taustalla kuuluva tiedotus. – Hyvät asiakkaat. Suljemme tavaratalon viidentoista minuutin kuluttua.

Kiireessä ja viime hetkellä tehty päätös on toki uskalias, mutta pakon sanelema. Valkoisen Opelin sisätiloissa Heikki ja Mikko raaputtavat kynsillään alennustarroja irti paketeistaan ja ajavat onnellisina parkkihallista pihalle joulun tähtitaivaan alle.

Heikki: Meniköhän tämä tälläkään kertaa ihan putkeen?

Mikko: Mullakin on vähän outo tuntemus.

Heikki: No, jos oltas vaan oikein kilttejä ja helliä. Tehtäs kaikki mitä rouvat pyytää.

Mikko: No, tuossa on joulun ideaa.

Heikki: Syyväänkö äkkiä nää ale-suklaat pois?

Mikko: Kannatetaan, tästä viinistäkin muuten loppuu päiväys ennen aattoa.

Heikki: Pidetään kahdestaan pikkujoulut!

Mikko: Joo, niiden jälkeen on parempi ollakin tosi hellä ja kiltti.

– Markku Koskinen