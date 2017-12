Jouluapuryhmä pelastaa monen perheen joulun

Vuosi sitten petäjävetinen, silloin kahden lapsen äiti, Hanna-Mari Hiltunen oli taloudellisesti tukalassa tilanteessa ja tuntui, ettei joulun järjestämisestä tule mitään.

– Nykyään lapsilla on aika isoja toiveita ja halusin kivan joulun lapsille taloudellisesta ahdingosta huolimatta. Silloin, kun autokin meni vielä rikki ja tuli kaikenlaista, tuntui etteivät rahat millään riitä, Hiltunen kertoo. Hän sai kuitenkin apua perheensä joulun järjestämiseen ja etenkin lasten joululahjahankintoihin Keski-Suomen Facebook-ryhmästä, jonka kautta ventovieraat halusivat auttaa avuntarpeessa olevia.

Vierailta ihmisiltä saatu apu tuntui Hiltuselta niin hienolta ja ylenpalttiselta, että hän päätti seuraavana vuonna auttaa muita samalla tavoin. Hiltunen perusti Jouluapua Petäjäveden lapsiperheille ja yksinäisille -ryhmän. Sitä kautta sai ilmoittautua nimettömänä avuntarvitsijaksi tai jos halusi auttaa jotakuta petäjävetistä ihmistä tai perhettä. Turhia ei kyselty eikä kyseenalaistettu, vaan vapaaehtoisia auttajia ilmoittautui nopeasti enemmän kuin avunpyytäjiä.

Toiseksi ylläpitäjäksi lähti innokkaasti Annika Hiironen ja myöhemmin mukaan halusi myös Marita Moilanen, joka on ollut monessa vapaaehtoistyössä aiemminkin mukana, ja joka oli osallistunut auttajana muilla paikkakunnilla samanlaisissa jouluapuryhmissä.

Ryhmä perustettiin vasta kuukausi sitten ja nyt ollaan jo siinä pisteessä, että moniin petäjävetisiin perheisiin ja yksinasuville on jo viety tai viedään lähipäivinä kuorma jouluruokaa, lahjoja, lahjakortteja ja muuta apua – sellaista mitä on toivottu ja sellaista mitä ei ole osattu toivoakaan.

Auttajia ilmoittautui aivan yli odotusten

Osa perheen tai henkilön avuntapeista on kuvailtu ryhmässä, osa hakee apua taustalla. Kuvailu voi kuulua vaikkapa näin: “Avuntarve nro 9. 4 lapsen yh-äidille toivotaan jouluapua. Monen lapsen toiveiden täyttäminen tuo mahdotonta stressiä jo muutenkin haastavaan arkeen. Kaikki apu tervetullutta!”

Apua saadaan täksi jouluksi noin kymmenelle perheelle ja noin 30 yksinäiselle ihmiselle. – Moni joka pyytää apua, on ollut ensin tosi häpeissään, että viitsiikö tässä mitään pyytää, Hiltunen kuvailee.

Kymmenet paikalliset yksityishenkilöt, yritykset ja muut tahot ovat lähteneet todellakin yli odotusten mukaan auttamaan ja tuomaan hyvää joulua lähimmäiselle. Ja kun yhteen talouteen saadaan apua monen eri lahjoittajan kautta, lähetykset ovat usein runsaita. Melkein jokaiselle saadaan ruokaa, herkkua ja lahjakorttia sekä villasukkia tai muuta mukavaa.

Tavaroita on otettu vastaan ja niitä on yhdistelty pääasiassa Hiltusen kotona. Avuntarvitsijoiden lapsille saatiin jopa useampi lahjapaketti, ja ne on kaikki paketoitu valmiiksi kauniisti. Eniten organisointia vaativat pakastettava ruoka, jonka kuljetus pitää sopia hyvissä ajoin. Juuri leipomukset ovat olleet tervetulleita, sillä aina avuntarvitsijalla ei ole vain taloudellinen ahdinko, vaan ruuanlaittoon tai leipomiseen ei ehkä muutenkaan ole voimia itsellä.

Aikaisemmin Petäjäveden seurakunnassa kerättiin ja koottiin lasten lahjapaketteja apua tarvitseville lapsiperheille, mutta Facebook-ryhmän kautta apu on tuntunut menevän perille vieläkin laajemmin.

Avuntarpeessa olevia on kymmeniä, ja kaikkien henkilötiedot jäävät vain ylläpitäjien tietoon. Hiltusen mukaan se on ollut tärkeää myös siksi, ettei ryhmässä avunsaanti poissulje jotain muuta apua, jota on myös tarjolla.

Lämpimät kiitokset lahjoittajille

Hyvää yhteistyötä on tehty sekä seurakunnan, sosiaalitoimen, vanhuspalvelun että SPR:n Petäjäveden osaston kanssa.

Kirkonkylän koulu ja Petäjäkallion päiväkodin lapset ovat askarrelleet kaikkiin lasten lahjapaketteihin kortit. Lahjapapereita on saatu lahjoituksina, ja niitä ovat naiset ostaneet itsekin.

Useat kymmenet yksityiset ovat halunneet auttaa oman kylän ihmisiä Facebook-ryhmän ja sen ylläpitäjien kautta: joku on leiponut, tehnyt joululaatikot ja leivät, ostanut lapsille toivelahjoja ja leluja, lahjoittanut muuta tavaraa, hankkinut lahjakortteja, kutsunut maalle joulunviettoon…

Ja useat paikalliset yritykset ovat halunneet lähteä talkoisiin mukaan pelkästä hyväntahtoisuudesta ja ilman, että näkyvyydestä on puhuttu mitään.

K-market Porkkana,

Petäjäveden S-market,

Standard Line,

Petäjäveden Tekstiili,

Liisan Kukkapuoti ja Hautaustoimisto,

Soljuva Taloushallinto,

Kohonen Farm,

Petäjäveden R-kioski,

Tähtihius ja

Roben’s Tmi

ovat lahjoittaneet runsaasti oman kylän avuntarvitsijoille erilaisia tuotteita, palveluja ja lahjakortteja.

Lahjoittajat ovat Hiltusen mukaan olleet hyvin avokätisiä. – Kyllä tämä yllätti kuinka moni haluaa oikeasti auttaa, Hiironen komppaa.

– Moni on halunnut auttaa, kun tietää että lahjoitus tulee oikeasti oman paikkakunnan ihmiselle. Joulu on sellaista aikaa, että haluaa myös muille hyvää, Moilanen miettii.

Samalla myös naisten omat lapset näkevät lähimmäisen auttamista konkreettisesti. Hiltusen lapset ovat ajatelleet, että ehkä äiti onkin joulupukin apulainen, kun paketteja syntyy kasapäin heidän kotonaan.

– Tämä on ollut kuitenkin koko kylän yhteinen projekti, Hiltunen kiittää. – SK

“Joulutontut” Hanna-Mari Hiltunen, Annika Hiironen ja Marita Moilanen tuovat tänä vuonna moneen apua tarvitsevaan kotiin joulun lukuisten vapaaehtoisten lahjoittamien jouluruokien, lahjakorttien ja lahjojen kautta. Kuvassa myös Vilho-vauva.