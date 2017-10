Yritysuutisia viime viikolta

Tehotiimi Miia Kirkkomäki ja Sanna Lampinen ovat Villakamarin uudet yrittäjät. Uudistus huokuu jo hieman myymälänkin puolella, mutta erityisesti joulusesonkiin on jo paljon uutta ja hauskaa suunnitteilla. Tulevaisuudessa naiset haluavat tarjota myös Petäjävedellä vierailevalle entistä enemmän. Etelä-Pohjanmaalla Suomen laajimman lankavalikoiman kaupassa käy bussilasteittain väkeä – miksei jotain sellaista tännekin…

Yrityskaupat: Villakamari sai uudet omistajat

Saila Kirkkomäen jäädessä eläkkeelle Villakamarin uudet omistajat ovat sen alkuperäinen perustaja ja nykyinen Keltaisen työhuoneen yrittäjä Miia Kirkkomäki sekä Hattuli-yrityksestään tutuksi tullut Sanna Lampinen.

Kirkkomäki ja Lampinen ovat tehneet viime vuosina yhteistyötä yhä enemmän, ja nyt yhteinen osakeyhtiömuotoiseksi muutettu yritys antaa kahdelle itsenäiselle käsityöläiselle leveämmät hartiat työmäärän jakamiselle sekä yrityksen ja yhteistyöverkoston kasvattamiselle. Myös luonteet, tuotteet ja osaaminen natsaavat yhteen. Miian äiti Saila Kirkkomäki auttaa kuitenkin vielä tarvittaessa ja tekee edelleen myymälään tuotteita.

Lampinen tuo käsityöläisenä, visualistina ja järjestelmällisenä ihmisenä uutta osaamista taloon. Hän on tekstiiliartenomi ja pääsee taas niiden materiaalien ja töiden pariin, joihin on intohimo ja koulutus. Lampinen on aiemmin muun muassa työskennellyt huopataiteilija Reetta Sillanpään ateljeessa ja saanut sieltä parhaat opit huovuttamiseen. Yläkerran toiseen työhuoneeseen Lampinen kasaa kangaspuunsa, ja myös niillä alkaa syntyä uusia tuotteita. Lampinen perusti 2013 hoitovapaalla ollessaan lastenvaatteisiin keskittyvän Hattulin, jonka tuotteita saa jatkossa myös Villakamarista.

Miia Kirkkomäki perusti Villakamarin eli silloisen Käsityötalo Kirkkomäen 1999, ja nyt ympyrä sulkeutuu kun hän palaa virallisesti takaisin. Yrityksen suurin kauppa tehdään nykyisin materiaalien ja huovutustuotteiden verkkomyynnillä.

Nyt kun on kaksi tekijää, ompelupalvelu laajenee ja nopeutuu. Lampisen ja Kirkkomäen omat tuotteet sopivat hyvin yhteen ja valikoima täydentää toisiaan. Puodin puolella on jatkossakin vain omia ja muiden käsityöyrittäjien tuotteita sekä käsityö- ja askartelutarvikkeita – ja vieläpä neuvojen kera! Skaala on putiikin tuotteissa ja hintahaarukassa laaja, ja myös lahjaosastoa tullaan laajentamaan.

Ideoita ja suunnitelmia on paljon. Lampisella on hyvät verkostot Suomen suurimman valikoiman lankakauppaan ja maahantuojaan Etelä-Pohjanmaalle ja sitä yhteistyökuviota viritellään jo ja myyntiin saadaan entistä enemmän erilaisia lankoja. Joulun alla on tarkoitus laajentaa myös hauskoihin naisten ilta -tilaisuuksiin. – SK

Palvelupalettia laajennetaan: Matkahuollon paketit Porkkanaan

Matkahuollon palveluja tarjoaa Petäjävedellä myös K-market Porkkana. Kauppias Matti Lahtinen ja puoliso Selena Paattimäki uskovat, että kaupan valttikorttina on monipuoliset palvelut. Uudistuneen myymälän avajaisia vietetään pian, mutta pihalla liehuvat jo uudet liput – ja kaikkea uutta ei vielä kerrotakaan.

K-market Porkkanassa vuoden alussa aloittanut kauppias Matti Lahtinen pyrkii voimakkaasti uudistukseen ja kasvuun. Viime viikkoina kaupassa on ollut melkoinen myllerrys, kun hyllyjärjestys pantiin uuteen uskoon saaden samalla lisätilaa yli sadalle uudelle tuotteelle.

Lisäksi kaupassa on ollut nyt viikon verran Matkahuollon pakettipalvelupiste, joka palvelee kaupan aukioloaikoina. Verkkokaupasta tilatessaan asiakas voi itse valita noutopisteen – ja paketit odottavat kassojen luona olevassa kaapissa hakijaansa parisen viikkoa.

Kauppias Lahtisen puoliso Selena Paattimäki aloitti myös keväällä kaupassa työt ja pariskunta on yhdessä ideoinut tulevaa. – Haluamme tehdä tästä oman näköisen ja mahdollisimman monipuolisen palvelupaletin niin, että meiltä saa paljon yhdellä kertaa, Paattimäki luonnehtii.

Lahtinenkin sanoo luottavansa monipuolisuuteen ja haluaa, että asiakas saa saman katon alta mahdollisimman paljon.

– Tänä päivänä ei riitä pelkkä kaupanteko, mutta koitamme mahdollisimman vähän kilpailla muiden paikallisten kanssa.

Laaja aukiolo mahdollistaa paljon. Kauppias vuokraa jopa kylpytynnyriä ja lähiaikoina kauppaan on tulossa Veikkaus- ja kahviopiste. Tuotteita otetaan valikoimaan asiakkaiden toiveista ja paikallisia tuotteita niin paljon kuin on saatavilla.

Perinteistä ei kuitenkaan luovuta ja lihatiski on pariskunnalle periaatteellinen asia, jossa ei katsota vain sitä, paljonko se viivan alle tekee. – SK

Huonekalu-tehdas Seppänen kasvaa voimakkaasti

Petäjävedellä toimiva Huonekalutehdas Seppänen Oy on kasvanut voimakkaasti jo kaksi vuotta. Kuluvan vuoden liikevaihdon kasvu tulee asettumaan 50-60% luokkaan. Vuodelle 2018 yritys ennustaa 50-100% kasvua.

Myynnin, markkinoinnin ja asiakaspalvelun kehittämiseksi yritys on solminut yhteistyösopimuksen myyntiedustaja Janne Flyktmanin kanssa hoitamaan ensisijaisesti uusasiakashankintaa. – SK

Pääkirjoitus 18.10.2017: Paikalliset yritykset kasvavat ja palvelevat hyvin

Tähän lehteen saatiin useampi positiivinen yritysuutinen. Kun joillain on uutta ideaa ja intoa, se saattaa pahimmoillaan tarttua muihinkin. No, siitähän se vasta soppa syntyy, jos kaikilla alkaa olla into päällä.

Kehittämistä ja uuden ideointia tarvitaan aina silloin tällöin. On hyvä katsoa välillä uusin silmin tuttua ja turvallista, ja varsinkin sitä mikä on tehty aina näin.

Vanhan kirkon ja muutenkin matkailun ympärille täällä olisi hyvät puitteet rakennella vaikka minkälaista palvelupalettia kerta kävijöitäkin on vuosittain tuhansia jo valmiiksi. Hankekin on juuri sitä varten käynnissä ja toivoisi, että siitä otettaisiin paikallisestikin ilo ja hyöty irti, mitä tarjolla on.

Oman kylän yritykset tarjoavat tuotteita ja palveluita jo niin hyvin, ettei kohta pääse hyvällä syyllä kaupungille hummailemaan tuikitarpeellisten tarpeittensa perässä. Joulun tullen kannattaa muistaa suosia paikallista – silloin suosii samalla itseään.

– Suvi Kallioinen