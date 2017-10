Vaikuttaminen voi lähteä pienestäkin asiasta

Nuorikin voi vaikuttaa

Kunnanjohtaja Eero Vainio kutsui yhdessä nuoriso-ohjaaja Ossi Kettusen kanssa Suomen Nuorisovaltuustojen Liiton puheenjohtaja Kimi Uosukaisen puhumaan yläkoululaisille nuorten mahdollisuuksista vaikuttaa omaan elinpiiriinsä ja kunnalliseen päätöksentekoon.

Petäjäveden nuorisovaltuusto ei ole vielä järjestäytynyt ja mukaan voivat vielä 13-18-vuotiaat nuoret pyrkiä mukaan. Nykyisen kuntalain mukaan jokaisessa kunnassa pitää olla nuorisovaltuusto, jonka kautta saadaan nuorten ääni kuuluviin, otetaan kantaa ja tehdään aloitteita ja kannanottoja. Nuorisovaltuutetut vaikuttavat lautakunnissa ja muissa toimielimissä.

Uosukainen muistutti, että nuorilla on oikeus osallistua päätöksentekoon ja varsinkin, kun päätökset yleensä koskevat nuoria, ja niiden seuraukset usein juuri nuoret kantavat. – Nuoret eivät ole sen kyvyttömämpiä tekemään päätöksiä kuin aikuiset, lähes päinvastoin, Uosukainen sanoi viitaten Trumpin valintaan ja Brexit-päätöksiin, joissa tutkimusten mukaan nuoret olisivat päättäneet toisin.

Nuoren Vainion läpimurtona ruisleipä

Vaikuttamisen tapoja on monia ja niitä on muitakin kuin politiikkaa. – Te teette jo paljon asioita, joilla vaikutatte vaikkapa siihen millainen koulu teillä on, Vainio totesi ja kertoi miten itse kiinnostui vaikuttamisesta, kun häntä kiusattiin ala-asteella. – Kun kukaan ei tullut auttamaan, ajattelin etten halua, että kukaan joutuu kokemaan samaa. Tällaisessa tilanteessa on vaikuttamista jo se, ettei toimi. Katse pitäisi nostaa ja nähdä niitä asioita, Vainio sanoi.

Myöhemmin hän keksi, että on muitakin vaikuttamisen keinoja kuin mennä aina tappeluihin väliin. Vainion ensimmäinen läpimurto oli, kun hän meni rehtorilta kysymään, voisiko ruuan kanssa olla ravitsevampaa ruisleipää, ja se onnistui.

– Muutos vaatii sitä, että nähdään ja tehdään se muutos. Kaikki lähtee siitä, että uskaltaa toimia. Kun tulee rohkeus ylittää niitä näkymättömiä muureja, sen jälkeen maailma aukeaa. Vainio lainasi Tommy Tabermannin runoa: – Epäröinnin kynnyksellä kysy kuinka paljon rohkeutta uskallat tänään jättää käyttämättä. – SK