Petäjäveden uudessa tulemisessa korostuu rohkeus

Strategialuonnoksesta nousee suurimpana rohkeus

Kunnan uutta ja uudenajan strategiaa on valmisteltu päättäjien ja virkamiesten kesken keväästä asti. Ensimmäistä kertaa myös kuntalaisen näkemyksiä on pyydetty mukaan. Prosessin avoimuudesta kertoo myös se, että keskeneräistä luonnosta saatu esitellä paikallislehdessä. Valmis strategia käsitellään kunnanvaltuuston kokouksessa 13. marraskuuta. Strategian tekeminen on siis vielä kesken ja siihen tullee vielä muutoksia ja tarkennuksia.

Arvopohjana rohkeus

Neljän isomman kohdan strategia on nimetty Petäjäveden Pelikirjaksi 2025. Strategialuonnos on tiivis ja siinä esitetään arvopohjien tueksi myös konkreettisia toimia. Se sopii niin kunnan markkinointiin kuin muistin virkistyksenä huoneentauluksikin, mutta tiiviydessään se on muistettava ja rohkea, ja johtaa talousarvioprosessia.

Strategialuonnoksen arvopohjana on rohkeus. Jo vanha kirkko rakennettiin esivallalta kyselemättä, kun täällä haluttiin synnyttää jotain uutta, pysyvää ja hyvää. Rohkeita halutaan olla myös tässä ajassa. Nyt rohkeus tarkoittaa halua nähdä, valmiutta tehdä ja uskallusta olla avoin uudelle, samalla olemassa olevasta hyvästä välittäen. Tämä on myös luovuutta ja valmiutta uudistua. Rohkeuteen käytännön toimenpiteenä on kirjattu, että päätöksiä ja työtä tehdään kuntalaisia varten yhteisiin arvoihin sitoutuen, talouden kestävyydestä huolehtien ja tulevaisuuteen katsoen.

Keski-Suomen perheystävällisin

Strategialuonnoksen toisena kohtana on se, että Petäjäveden halutaan olevan Keski-Suomen perheystävällisin kunta sekä sivistyskunta, joka tarjoaa monipuoliset ja perheystävälliset asumismahdollisuudet loistavalla sijainnilla. Kunnan menestystekijöitä ovat hyväkuntoiset koulut ja päiväkodit, osaava henkilöstö, opiskelijalle edullinen lukio, viihtyisät asuinalueet, maksuttomat liikuntapaikat, lähimetsiin jalkautuva varhaiskasvatus ja vanhuspalveluiden uraauurtava järjestöyhteistyö. Myös käsityökoulun alue uudistetaan palvelemaan kuntapalveluita, asumista ja uusia ideoita.

Menestyvä yritys takaa koko kunnan menestyksen

Strategian kolmas kohta on omistettu yrittäjyydelle, koska hyvinvointi rakentuu työlle, eikä kunta menesty ilman menestyviä elinkeinonharjoittajia ja yrittäjiä. Petäjävesi pienenä kuntana voi olla ketterä ja aidosti palveleva sekä aloittaville että olemassa oleville yrityksille. Yksi käytännön toimi on Palvalahteen rakennettava korkeatasoinen yritysalue, joka tarjoaa nopeasti rakennettavia kunnallistekniikalla ja valokuidulla varustettuja tontteja isoillekin yrityksille.

Vahvat petäjäiset juuret

Viimeisenä kohtana nostetaan, että Petäjävesi on vahva luonnostaan, kulttuuristaan ja maailmanperinnöstään. Puhdas luonto, aktiivinen kulttuurielämä ja maailmanluokan historia rikastuttavat ihmisiä, ”Petäjäiset juuret” ovat vahvat. Liikunta- ja luontoreitit palvelevat asukkaita ja kävijöitä, kunnan metsät ja vesistöt palvelevat niin virkistystä kuin paikallistaloutta. Toimenpiteenä tähän arvopohjaan on kirjattu, että vanhan kirkon roolia halutaan vahvistaa palvelemaan keskustan palveluita ja maatila- ja luontomatkailuyrittäjyyttä. Myös puurakentamisen edistämisellä ja uusiutuvan energian avulla huolehditaan globaalista ilmastovastuusta, ja puhdas luonto ja lähiruoka ovat vetovoimatekijöitä. – SK

_ _ _

Pääkirjoitus 27.9.2017: Rohkeita vetoja!

Strategiatyöskentelyssä on nyt myllytetty päättäjien arvopohjaa ja pidetty aivoriihiä siitä, millä saadaan Petäjäveden kunta uuteen kukoistukseen ja asukasluku kasvuun. Väkiluvun kasvu ei toki yksin autuaaksi tee, mutta kokonaisuuden kannalta se lisää elinvoimaisuutta. Kuntaa ei voi olla ilman sen asukkaita, mutta nyt luvut laskevat hitaasti ja tasaisesti. Moni kuntalainen, päättäjä ja virkamies näkee, että nyt tarvitaan rohkeita vetoja, rohkeutta uudistua. Kunnan nykyiset rahat eivät näillä spekseillä riitä, mutta näyttäviä ulostuloja tarvitaan, jotta Petäjävesi kotikuntana ja yrityksen toimipaikkana, ja myös matkailukohteena, houkuttelee tulemaan kauempaakin.

Maankäyttöpolitiikka on hyvä työkalu ja kaavoittaminen on parhaillaan kovastikin käynnissä. Omakotitalotontteja on tarjolla, mutta muunlaiseenkin asumiseen yritetään rakentaa puitteita ja uuden yritysalueen kaavoitus on täydessä vauhdissa. Tärkeässä roolissa on myös yksityisten maanomistajien osallistuminen myymällä kunnalle maata merkittäviltä sijainneilta.

Jos koulut saavat ajanmukaiset käsityötilat, kuntaa voidaan brändätä käsityöpitäjänä, jossa tuetaan kädentaitojen oppimista jo lapsesta asti. Ja Petäjäkallion päiväkodin verstaalla on omakin piltti jo oppinut naulaamaan. Joku kunta tarjoaa asukkailleen peräti ilmaisen varhaiskasvatuksen: sillä kasvatettaisiin todellakin kunnan asukaslukua ja lisättäisiin tunnettavuutta, paikallista ostovoimaa, lapsiperheiden hyvinvointia, naisten töihin paluuta… Tällainen investointi olisi asiakasmaksujen menetyksenä Petäjävedellä reilu 200.000 euroa vuodessa, kun nykyisetkin päivähoitomaksut tulevat vuoden vaihteessa hallituksen linjausten mukaisesti tippumaan. Lukio taas on elinvoimaisen kunnan merkki ja takaa myös sen, että peruskouluun riittää päteviä opettajia. Siitä helmestä ei ehkä pitäisi kovankaan kurimuksen aikana luopua. Yritysrintamalla täällä taas nähdään uudenlaistakin maaseutuyrittämistä, kun voimakkaat tahtonaiset ja -miehet hyödyntävät maaseudun ja luonnon tarjoamat puitteet ja osaavat paketoida ja tuotteistaa ne niin, että kiinnostusta tulee ulkomailta asti.

Tätä pallottelua saisi nyt jokainen jatkaa ja jakaa edelleen. Rohkeasti!

– Suvi Kallioinen