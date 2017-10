Monipuolinen kattaus hyvää oloa

(Kuva: Juha Laitalainen)

Toimintakykymessuilla lauantaina 7.10. on luvassa monipuolinen kattaus paikallisten hyvinvointiin liittyvien yritysten, yhdistysten ja muiden toimijoiden esittelyjä, laadukkaita puheenvuoroja ja tietoiskuja sekä Petäjäveden Pelimannien musiikkia. Messut järjestetään kulttuurikeskuksessa Miilussa ja Masuunissa ja tapahtuman aikana myös kuntosalilla on avoimet ovet. Messuille ovat tervetulleita kaikki ja kaikenikäiset hyvinvoinnista kiinnostuneet sekä ikäihmiset yksin tai yhdessä omaistensa kanssa. Mukavaan ja hauskaan tapahtumaan on vapaa pääsy vauvasta vaariin. Menoon kuuluu kahvio, arpajaiset, kuntokorttiarvonta, rollaattorituunauksen voittajan valinta sekä kuulumisten vaihto kyläläisten kesken (ja se jos mikä lisää hyvinvointia). Messut järjestää Petäjäveden kunta yhdessä Voimaa vanhuuteen -verkoston kanssa ja tapahtuman mahdollistavat paikalliset sponsoriyritykset. Messujen pääesiintyjä on Aira Samulin.

”Tärkeintä kiitollinen ja hyvä mieli”

– Minulla on aina ollut terveet elämäntavat ja olen aina katsonut mitä syön ja mitä en juo. Olen aina ollut raitis, vasta kahdeksankymppisenä aloin ottaa iltaisin konjakkia ja ruuan kanssa viiniä. Mutta seuraan yleisesti omaa vointiani, enkä tee yltiöpäisesti mitään, kuvailee 90-vuotias Aira Samulin oman jaksamisensa ja hyvinvointinsa rakennuspalikoita.

– Ihminen on kuitenkin suurempi kokonaisuus. Tärkeintä on löytää sellainen elämänasenne, että on kiitollinen ja hyvä mieli, eikä valita siitä mitä ei ole. Pitäisi elää viisaasti, eikä silti itsekkäästi. Kohdata muut ympärillä olevat ihmiset myötätunnolla ja hyväksynnällä, ja jakaa ympärilleen hyvää mieltä.

Maailma muuttuu ja suuret ikäluokat alkavat vanheta ja ihmiset elävät entistä pidempään. – Olen ehdottomasti kotiasumisen puolestapuhuja. Parempaa paikkaa ei ihmisellä ole kuin oma koti. Siellä säilyy muisti muistojen keskellä. Laitoksen pitäisi olla se viimeinen vaihtoehto. Pitäisi satsata kotona hoitamiseen, mikä on myös kaikkein halvinta ja laitospaikat ovat kalliita, Samulin sanoo. – Myös muuta pienimuotoisempaa asumista pitäisi tukea.

Aira Samulin on asennuttanut Helsingin kotiinsa turvallisuusteknologiaa. – Minä en sitä arjessani huomaa, mutta perheeni näkee miten minulla menee. Apuja saa sinne kotiinkin ja sen tekniikan tulevaisuudesta olen todella kiinnostunut. Tekniikkaa ei pidä aliarvioida, vaan se voi olla erittäin hyvä ystävä.

Samulin tekee kiertueita ja esiintyy tapahtumissa edelleen. Hän ottaa vieraita vastaan myös kotiinsa Hyrsylän Mutkaan sekä Helsingin Bulevardille, mutta isommissa tapahtumissa kiertää vielä edelleen aktiivisesti, vaikka matkustaminen on rasittavaa. – Sanon aina, että tulkaa sinne minun luo, kun on paikat mihin ottaa vastaan.

Petäjävetisiä nyt siis todella hemmotellaan, kun tämä ikinuori tähti saadaan lauantaina Toimintakykymessujen puhujaksi ja esiintyjäksi Petäjäveden kulttuurikeskukseen. – SK

Pääkirjoitus 4.10.2017: Hyggeä, hyötyä ja hyvinvointia oman kylän messuilla

Syksyllä kotoillaan, hiihdellään villasukissa, luetaan hyviä kirjoja, kaivetaan kutimia, tussautellaan takkatulia, sisustetaan kynttilöin, saunotaan pitkään ja lempeästi, mussutellaan suklaita, siemaillaan viiniä… Naapurikaupungissa pyhitettiin tällaiselle hissuksiin hipsuttelulle ja fiilistelylle, aika tavallisellekin kotipuuhailulle, oikein oma lifestyle-tapahtumansakin – kerrassaan!

Hyggeily on rauhoittumista ja mukavaa hommailua, mutta syvimmiltään kyse on sisäisestä ja ulkoisesta hyvinvoinnista. Ja siitä on kyse lauantain Toimintakykymessuillakin Petäjävedellä, kun tapetilla on kaikenikäisten hyvinvointi ja kaikinpuolinen terveys, ja luvassa on aimo annos niin hyötyä kuin huviakin. Kaikki mukaan, sillä hieno tapahtuma voi syntyä vain kävijöidensä ja ihmisten myötä! – Suvi Kallioinen