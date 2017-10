Kuntataiteilijahankkeelle upea päätös

Viime perjantai-iltana vietettiin Keuruun museolla kuntataiteilijahankkeen päättävän taidenäyttelyn avajaisia.

1+1=3 -näyttelyssä on Johanna Juvosen ja Biagio Rosan omaa taidetta sekä noin 40 taidetoimintaan osallistuneen lasten, nuorten, vanhusten, muistisairaiden ja kehitysvammaisten töitä Petäjävedeltä, Keuruulta ja Multialta sekä videoteos, joka kertoo koko prosessista. Petäjävedeltä näyttelyssä on mukana 13 nuoren taiteilijan työtä.

Kokonaisuus on upea yhteenveto kuluneesta kahdesta vuodesta ja myös eheä taiteellinen kokonaisuus, vaikka mukana on sekä harrastajien että ammattitaiteilijoiden töitä. – Taiteeseemme kuuluu niin keskeisenä osana sosiaalinen toiminta, että tämä sopi myös näyttelyksi hyvin yhteen, Juvonen sanoo. – Lasten taiteen myötä myös omaan taiteeseemme on tullut lisää vapautta, spontaaniutta, rohkeutta ja värejä, samaa tekemisen meininkiä mitä lapsilla on, Rosa kuvailee.

Juvosen ja Rosan teokset käsittelevät maailman levottomuuksia, mutta lasten tekemän taiteen ohella ne täydentävät toisiaan, ovat kuin kaksi eri todellisuutta. Toisaalta aiheet ja merkitykset ovat katsojan silmässä.

Näyttelyn nimi 1+1=3 kertoo jotain siitä, mitä tapahtuu yhdessä tekemällä. Jo taiteilijapari on tiivis yksikkö, joka tarvitsee toisensa, ja myös hankkeessa on ollut mukana kolme kuntaa.

Petäjäveden kunnan kulttuurituottaja Olli Koponen kiittää, että kuntataiteilijahanke on antanut upeaa lisäväriä paikalliseen kulttuuritarjontaan ja se saa nyt arvoisensa päätöksen näyttelyn myötä. Juvonen ja Rosa ovat vetäneet Petäjävedellä lasten kuvataidekerhoja vuodesta 2009 ja jatkoa taidetoiminnalle toivotaan. Opetus- ja kulttuuriministeriön jatkorahoitusta on nyt haettu niin, että Petäjävesi olisi jatkossa isäntäkuntana. – SK

Myös Toinilan lasten tekemät teokset nousevat näyttelytilassa uudella tavalla esiin. Avajaisissa oli mukana myös petäjävetisiä lapsia, joiden töitä on esillä. 1+1=3 -näyttely on avoinna Keuruun museolla 23.11. asti.