Hirvijahti alkaa lauantaina: Varovaisuutta liikenteeseen!

Moneen Petäjäveden metsästysporukkaan kaivataan myös uusia ja nuorempia toimijoita. (Kuva: Suomen riistakeskus.)

Hirvijahti alkaa tulevana lauantaina ja päättyy viimeistään vuoden loppuun. Metsästysaikaa on nyt myöhästetty aiemmasta kiimarauhan turvaamiseksi. Keski-Suomeen myönnettiin tuhat hirvenkaatolupaa enemmän kuin viime vuonna.

Petäjävedellä saadaan kaataa 101 eläintä, kun määrä oli viime vuonna 64. Yhdellä luvalla saa kaataa aikuisen hirven tai kaksi vasaa.

Paikallisen riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Keijo Ekmanin mukaan kaikkein isoimpia uroksia pyritään täällä säästämään. Petäjävedellä metsästää 13 seuruetta tai seuraa, joista 12 on mukana yhteisluvassa. Yhteisluvalla voidaan tehokkaasti puuttua mahdollisiin hirvitihentymiin, koska kesken kauden ei lisälupia heru.

Ensimmäistä kertaa käytössä on Oma riista -palvelu, johon syötetään ajantasaista tietoa jahdin sujumisesta ja jos kannat alkavat vinoutua, riistakeskus voi puuttua asiaan saman tien.

– Nyt pitää liikenteessä olla erityisen varovainen, kun hirvet lähtevät liikkeelle. Ja jos näkee hirven, niin todennäköisesti sieltä tulee koirakin perässä, Ekman muistuttaa. Metsästäjät toivovat, että metsässä liikkujilla olisi varmuuden vuoksi jotain kirkasta päällään ja myös maastoratsastajat huomioisivat, että jahtiaika on käynnissä. Täällä hirvenmetsästykseen on saatu lähes kaikkien maanomistajien maat käyttöön ja metsästyksellä ehkäistään myös hirvien aiheuttamia metsävahinkoja.

Kuunvaihteesta asti on saanut metsästää myös valkohäntäpeuroja koiran kanssa ja jopa jousella. Petäjävedellä valkohäntäpeuran kaatolupia on 25 kappaletta, kun viime vuonna määrä oli 13. – Peurojen ruokintaan totuttaminen aloitetaan nyt ennen kuin ne alkavat nälkiintyä, Ekman kertoo. Hirville on myös nuolukiviä houkuttelemassa niitä pois teiden läheisyydestä. – SK