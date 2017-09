Viimeinen sotaveteraanikeräys Petäjävedellä

Varusmiehet keräävät taas sotiemme veteraaneille ja Petäjävedellä keräys toteutetaan listakeräyksenä huomenna tiistaina 26.9. kello 17 alkaen.

Kunkin paikkakunnan varusmieskeräyksen tuotto ohjataan saman alueen veteraanien tukemiseen. Varusmiesten keräämää tuottoa suunnataan veteraanien lisäksi heidän puolisoidensa ja leskiensä sekä sotaleskien auttamiseen.

– Keräysvarat mahdollistavat palvelusetelien jakamisen veteraaneille, jotka käyttävät setelit kuntoutukseen ja kotona asumiseen, Petäjäveden Sotaveteraanit ry:n puheenjohtaja Yrjö Vakkilainen kertoo.

Niillä paikkakunnilla, joilla veteraaneja ei enää ole, varusmieskeräystä ei enää suoriteta. – Tämä keräys on viimeinen keräys, mitä Petäjävedellä tehdään, Vakkilainen kertoo. – Varusmiehet kiertävät kirkonkylän, Kintauden ja Pengerjoen alueella talosta taloon ja listaan kirjoittaa lahjoittaja nimensä ja antamansa summan.

– Kuljettajina toimivat kuten ennenkin Petäjäveden Lions Clubin jäsenet. Kuljettajana on ollut myös yksi reservinupseerien edustaja.

Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden alussa on edelleen 17 000 veteraania. Tuen tarvetta on edelleen, sillä veteraanien keski-ikä on jo yli 92 vuotta. Veteraaneja arvioidaan olevan vuonna 2020 vielä 8000 henkeä ja vuonna 2025 1700 henkeä. Petäjäveden Sotaveteraaneissa on tunnuksenomaavia veteraaneja kahdeksan miestä ja kaksi naista. Lisäksi on enää yksi puoliso ja leskiä on 19. Petäjävedellä yhdistykseen kuulumattomia tunnuksen omaavia on yksi mies- ja yksi naisveteraani. – SK