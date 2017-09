Vanhan kirkon pyörittämiseen haetaan leveämpiä hartioita ja rahaa

Parhaillaan valmistellaan Petäjäveden vanhan kirkon matkailu- ja kulttuuriteemaista hanketta, johon kunnanhallitus päätti, että kunta osallistuu 5 000 eurolla vuodessa.

Kolmivuotinen hanke alkaa 1.4.2018 ja kustannusarvio vuositasolla on 50 000 euroa. Hanke toteutetaan yhteistyössä kunnan, seurakunnan ja vanhan kirkon säätiön kanssa, ja rahoitusta haetaan myös Kirkkohallitukselta ja Museovirastolta. Hankkeen tavoitteena on selkiyttää vanhan kirkon ja koko kunnan matkailupalveluita ympärivuotisena kokonaisuutena, liittää vanhan kirkon, kunnan, seurakunnan, maatilamatkailutilojen ja muiden paikallisten yrittäjien mahdollisuudet yhdeksi kokonaisuudeksi, nostaa kirkon henkistä arvoa sekä luoda Petäjävedelle ainutlaatuinen kulttuurielämä.

Hankkeen kautta palkattavalla hankepäälliköllä olisi monipuolinen työnkuva. Käytännössä hän pyörittäisi koko vanhan kirkon toimintaa ja markkinointia, toimisi kesäoppaiden esimiehenä sekä edustaisi vanhaa kirkkoa ja säätiötä ulkopuolisiin toimijoihin päin. Hän olisi myös säätiön hallituksen ja työvaliokunnan sihteeri.

Tämän vuoden aikana Petäjäveden vanhalla kirkolla on ollut kävijöitä 12 405. Viime vuonna samaan aikaan määrä oli noin 11 753, joten määrät ovat siihen nähden nousussa. Kuluvan vuoden kävijöistä suomalaisia on ollut 9 094, ulkomaalaisia 3 311. Heistä eniten kävijöitä on ollut Saksasta, sitten Italiasta, Hollannista ja Ranskasta, Espanjasta, Japanista, Sveitsistä ja USA:sta. – SK