Paalulassa tekeminen ja tarina rauhoittaa

Paalula on Marita ja Olli-Pekka Furuholmin perheen koti, Maritan lapsuudenkoti, vanha hirsitorppa, jonka hänen äidinisänsä Sulo Blåberg on ostanut vuonna 1922. Paalulan vierestä kulki vilkas tie ja kilometripaalu oli tilan kohdalla. Paalusta sai tila nimensä. Paalula on myös Marita Furuholmin yrityksen toimipaikka ja reilun vuoden aikana yritys on lähtenyt nousukiitoon ja uutta toimintaa pulppuilee jatkuvasti lisää.

Kaikki lähti maalaamisesta, josta tuli Furuhomille itselle mieleistä ja eheyttävää tekemistä. Miellyttävät kalkkimaalit ovat vieneet mukanaan myös lukuisia kurssilaisia, mutta pointti ei ole pelkässä maalaamisessa ja tuunaamisessa. Ajatuksena on tehdä jotain miellyttävää ilman suorittamista, nauttia hetkestä ja siitä mitä tekee, voimaantua maalaten.

Hyvinvointia, tekemistä, pysähtymistä, jaksamista – niitä tarjoilee Paalulan lukuisat kurssit ja tapahtumat. Kävijöitä ja kiinnostusta riittää kauempaakin. Monelle on vaikeinta ottaa se aika itselle ja lähteä mukaan.

Viime lauantaina vedettiin toinen kiviaitaretriitti, joka on uusi voimanponnistus yhdessä Innostumon valmentaja Sanna Jämsénin kanssa. Vanha tilan kiviaita on sinänsä vain symboli työlle ja metafora ihmisen olemassaololle: se on se mitä jäänyt seuraavillekin sukupolville.

Hiljaisuuden kiviaita -retriitillä Furuholm kertoo oman sukunsa, perheensä ja oman henkilökohtaisen tarinansa, josta voi löytää oman tarinansa, samaistua siihen. Samalla kävellään aistit auki upean, sammaloituneen kiviaidan viertä. – Kuvaan oman kiirastuleni ja sen, kuinka tajusin oman elämäni rajallisuuden.

Kiviaitaretriitin jälkeen siirrytään maalaamaan ja Jämsén puhuu jaksamisen työkaluista, kuinka voi jaksaa tulevaisuudessa elämässä kaikkinensa.

Juuret antavat voimaa

Paalulan merkitys on viime vuosina kasvanut, vaikka se on ollut perheen rakas koti jo 20 vuoden ajan. Nyt aittaterassi tarjoilee parastaan kurssien pitopaikkana keväästä myöhäiseen syksyyn. Vanha hirsiaitta kunnostettiin yöpyjiä varten ja varastona toiminut iänikuisen vanha savusauna kunnostettiin. Kiviaitaretriittiä pääsee kokemaan ympäri vuoden ja kursseja Furuholm järjestää myös muualla etenkin talviaikaan.

Maritan mies Olli-Pekka Furuholm on remontoinut ja rakentanut kaikki tarvittavat tilat yritystoiminnalle. Pihasauna lämpiää toki omallekin väelle lähes joka ilta.

Marita Furuholmin ei todellakaan pitänyt koskaan muuttaa lapsuudenkodin maisemiin. – Joskus on lähdettävä, että osaa nähdä ja arvostaa lähellä olevaa. Paalulassa Furuholmin hermo ja sielu lepäävät, juuret ovat täällä.

Hän haastatteli Pekka Strömbergiä, joka vielä muistaa äidinisä Sulo Blåbergin, joka rautatietöiden ohella raivasi alueen pelloksi ja teki kivistä aidan. Paalu-Suloa kuvattiin puurtajaksi, joka hakkasi halkoja kahdeksan mottia päivässä. Ja kun Sulo sanoi päivän menneen völjystä, hän oli jo ennen puoltapäivää käynyt kalassa, perannut ne, tehnyt puita ja poiminut puolukoita.

Kiviaita on tehty fyysisellä työllä ja se säilyy samanlaisena ja edustaa pysyvyyttä. – Se kertoo myös tarinaa minusta, meistä ja maailmasta. Kun me lähdetään täältä, se jää, Furuholm miettii. – Tänä päivänä työ on taas usein henkisesti raskasta, koko ajan on kiire ja pitää oppia uutta.

Ihmisen pysäyttäjä

Furuholm toimi Keuruulla nuorisoasiainhoitajana ja myöhemmin ammatillisten aineiden opettajana. Hän koki loppuunpalamisen ja lopulta irtisanoutui vakituisesta opettajan työstä. Loputtomat huolet ja ajatukset työstä häiritsivät jossain pisteessä jo nukkumistakin ja unettomuuden vuoksi tuli käsky sairaslomalle. Lopullinen irtautuminen oli mahdollista elämäntilanteessa, jossa lapset eivät olleet enää pieniä, eivätkä lainat suuria.

Furuholm perusti yrityksen ilman starttirahoja tai tukia kesällä 2016, ja vapaus on nyt tärkeintä. Yritystä perustaessa hän keräsi kuitenkin ympärilleen vankan verkostonsa lisäksi lukuisia yhteistyökumppaneita ja rautaisen kirjanpitäjän.

Omasta entisestä pahoinvoinnista syntyvät ideat yritykseen ja hyvinvointiin. – Maalauskurssin alussa opetan ihmiset hengittämään ja rauhoittumaan. Ja tekeminen voi olla väline rauhoittumiseen. Otetaan se aika ja paikka, tehdään jotain vain itseämme varten ilman suorittamista. Suorittaminen on oikeastaan aika vaarallista. Sairaslomalla vasta itsekin tajusin, mikä ero on vaikkapa lenkillä ja kävelyllä käymisellä.

Furuholm käyttää mindfulness-metodia, joka nojaa aidon läsnäolon voimaan. Hän opettaakin ihmiset jopa kävelemään, juurevasti, olemaan läsnä tässä hetkessä aistit avoinna. – Moni vieraantuu luonnosta ja itsestään, ja tulee tänne kiireestä ja metelistä. Pysäytän ne ihmiset täällä, Furuholm kuvaa. – Hiljaisuutta ja pimeyttäkin, sitä Paalula tarjoaa.

Muutosten kautta Furuholm kokee oman arvomaailmansa muuttuneen. – Olen löytänyt sisäisen itseni ja arvoni.

Teksti: Suvi Kallioinen

Kuvat: Satu Kajosmäki